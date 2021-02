Call of Duty Outbreak est un mode Zombies «  à grande échelle  » pour Black Ops Cold War

Décidément, ces mises à jour saisonnières de Call of Duty sont absolument énormes – il nous a fallu plusieurs bonnes minutes pour lire tout ce qu’Activision a en magasin. Comme nous l’avons déjà signalé, Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: la prochaine grande baisse de contenu de Warzone débutera le 25 février, et les choses ne manquent pas, quel que soit le jeu auquel vous jouez.

L’ajout de titre est peut-être le nouveau mode zombies Black Ops Cold War, Outbreak, qui servira de «prochain chapitre de l’histoire de Dark Aether [and] emmène les agents de Requiem au cœur de la Russie, où ils se battront pour survivre à leurs plus grands défis ». Selon un article de blog, l’expérience «se déroule sur d’immenses espaces de jeu dans les montagnes de l’Oural, remplis de nouveaux ennemis, d’objectifs d’équipe, de récompenses pour les joueurs et d’informations à découvrir à pied, dans des véhicules ou sur des tremplins».

Bien sûr, ce n’est pas tout ce que le développeur Treyarch a en réserve. Dans le mode zombies, vous pouvez vous attendre à de nouvelles améliorations sur le terrain, des modifications de munitions et des niveaux de compétences. Pendant ce temps, les fans multijoueurs compétitifs peuvent anticiper le retour de Gun Game, ainsi que l’ajout de Stockpile et de Hardpoint multi-équipes. Ces listes de lecture seront complétées par quatre nouvelles cartes: Apocalypse, Golova, Mansion et Miami Strike. Et, bien sûr, il y a également quatre nouveaux opérateurs.

Ensuite, il y aura de nouvelles armes que vous pourrez débloquer en tant que niveaux gratuits dans le Battle Pass, tandis que d’autres seront abandonnées tout au long de la saison, vraisemblablement en tant que Blueprints. Le jeu ajoute également une poignée de nouveaux véhicules, comme la berline et le camion léger. Pendant ce temps, ceux d’entre vous qui jouent à Warzone devraient anticiper de nouveaux points d’intérêt et quelques nouveaux modes de jeu.

Évidemment, il y aura un Battle Pass pour ceux qui veulent l’acheter, mais la grande majorité du contenu sera disponible gratuitement. La saison se déroulera dans le cadre d’une mise à jour prévue pour être disponible entre 21h et 23h le 23 février, et le contenu sera disponible pour jouer environ 24 heures après. En attendant, Activision double la progression de l’XP et du Battle Pass tout au long de ce week-end, alors que la saison 1 se termine.