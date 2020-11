Call of Duty Modern Warfare et Warzone pèseront (enfin) 25 giga de moins

Pour quelques temps, Call of Duty: Modern Warfare et la Battle Royale Warzone ils portent un gros inconvénient: le poids excessif nécessaire à l’installation. Modern Warfare nécessitait à lui seul 232 Go sur PC, ce qui causait d’énormes inconvénients aux joueurs sur console. Le problème n’a été partiellement résolu que le mois dernier, grâce à une mise à jour qui a permis de libérer plus de 100 Go d’espace de l’ordinateur. Cependant, récemment, la situation a continué à s’améliorer non seulement pour les PC mais aussi pour toutes les autres plates-formes. Le mérite revient à ce dernier patch 1.28.

Ce patch vous permet de supprimer le texture haute résolution, vous permettant d’économiser plus d’espace sur le disque dur. Pour être précis, 25 gigaoctets en moins par rapport à la version précédente. Selon les plates-formes sur lesquelles vous avez installé Call of Duty: Modern Warfare et la battle-royal Warzone, la solution peut être utilisée de différentes manières. Sur PC, le pack de textures peut être activé ou désactivé selon les préférences ou les besoins, tandis que sur les consoles (PlayStation 4 et Xbox One), vous pouvez choisir de l’installer ou non. Au-delà de l’espace réduit requis par les deux titres, le patch 1.28 propose également un nouveau contenu. En le déchargeant – le poids requis est de 33 giga – vous aurez le bêta des matchs privés de Warzone, qui a 3 modes spécifiques: Battle-Royal pour au moins 50 joueurs; Piller avec au moins 30 joueurs; Mini Battle-Royal pour au moins 24 joueurs.

Pendant ce temps, aujourd’hui, l’écosystème Call of Duty s’étend encore plus avec l’arrivée du nouveau Call of Duty: Guerre froide Black Ops, suite directe du chapitre sorti il ​​y a 10 ans, consistant en un mode campagne situé à l’époque de la guerre froide, plus tous les modes multijoueurs typiques, y compris ceux dédiés aux zombies. Le titre est disponible pour PlayStaion 4, Xbox One et PC, mais aussi sur Xbox Series X | S et PlayStation 5, quand il arrivera en Italie le 19 novembre.