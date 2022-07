Call of Duty: Modern Warfare 2 selon Activision, les codes bêta multijoueurs de Modern Warfare II seront distribués aux joueurs

Selon Activisionles codes bêta multijoueurs de Modern Warfare II seront distribués à Appel du devoir Téléspectateurs du championnat de la ligue.

L’éditeur a révélé que les spectateurs auront la possibilité d’accéder au jeu en avant-première dans le cadre du week-end de championnat de la Call of Duty League.

Tous ceux qui assistent en personne à l’événement en direct le « Championship Sunday » à Los Angeles recevront un code, et toutes les précommandes pour Modern Warfare 2 donneront également un accès anticipé à la version bêta.

Toutes les précommandes de Modern Warfare 2 recevront un accès anticipé à la version bêta du jeu, qui sera jouable sur Playstation consoles au moins cinq jours avant qu’il ne devienne jouable sur toute autre plate-forme, selon une récente déclaration d’Activision.

La bêta ouverte de Modern Warfare 2 devait commencer à la mi-septembre, bien qu’il n’y ait pas encore de date de lancement officielle. Cependant, le site Web de la Call of Duty League conseille aux joueurs de lier leur compte Activision à leur compte YouTube pour pouvoir regarder le 7 août.

Suite à cela, les « Drop Winners » seront informés via l’application COD Companion et le site Web de la COD League. Selon les rumeurs, les acheteurs en précommande pourront accéder à un test cross-play pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC du 22 au 23 septembre. Ensuite, du 24 au 26 septembre, tout le monde pourra y accéder.

Tom Henderson, une deuxième source fiable, a déclaré que la révélation multijoueur de Modern Warfare 2 aurait lieu début septembre, suivie du début de la version bêta du milieu à la fin du même mois.

Activision a programmé la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 pour le 28 octobre 2022. Cependant, si vous manquez une partie du plaisir de la bêta, il y a pas mal d’attente car le jeu entier ne devrait pas sortir avant 28 octobre.

Donc, il semblerait que l’inscription à Call of Duty League la semaine prochaine pourrait être une bonne alternative si vous ne voulez pas pré-acheter le jeu pour y avoir accès.