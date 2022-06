‘Call of Duty: Modern Warfare 2’ dévoile sa première bande-annonce officielle

Le producteur Infini Ward vient de dévoiler le premier trailer officiel du prochain opus du jeu de tir »Appel du Devoir Guerre Moderne 2 ». L’aperçu a détaillé plus en détail l’histoire du prochain jeu, avec la société de production déclarant « The New Age is coming » et voyant le retour de l’équipe Taks Force 141, qui comprend des personnages emblématiques tels que le capitaine John Price, Simon » Ghost » Riley, John »Soap » MacTavish et bien d’autres.

Le nouveau clip a également révélé de nouveaux mécanismes intéressants et le grand nombre de possibilités offertes par le jeu, notamment tirer sur des ennemis face contre terre sur la route et même utiliser la couverture océanique pour se faufiler. La bande-annonce avait déjà annoncé sa date de sortie le 24 mai, où différents plans de scène et art conceptuel étaient montrés.

De nombreux fans étaient enthousiastes à propos du prochain épisode, espérant que la suite capturera le même sentiment et l’atmosphère de »Call of Duty: Modern Warfare », sorti en 2019. Le jeu a reçu un grand nombre de critiques positives. pour son incroyable développement de personnage.

La sortie du prochain épisode de la franchise « Call of Duty » intervient six mois après que Microsoft a acheté la société de production Activision Blizzard. Depuis lors, les fans se sont demandé si le prochain opus sortirait de la même manière pour d’autres plateformes telles que PlayStation ou s’il serait exclusif à Xbox et PC. Cependant, le PDG de Microsoft, Phil Spencer, a assuré aux joueurs que la franchise resterait multiplateforme.

»Call of Duty » est un jeu de tir à la première personne développé par différents studios et édité par Activision. Bien qu’initialement axée sur de grands champs de bataille réels comme la Seconde Guerre mondiale, la série a couvert d’autres événements, notamment la guerre froide, l’avenir et même des événements dans l’espace. Avec un grand nombre de jeux, »Call of Duty » se classe comme la franchise de jeux vidéo la plus vendue de l’histoire.

»Call of Duty: Modern Warfare 2 » est prévu pour le 28 octobre.