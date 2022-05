Call of Duty : Modern Warfare 2 a déjà une date de sortie officielle

La suite de l’un des jeux de tir les plus populaires est sur le point d’arriver. le développeur Infini Ward a finalement révélé la date de première de »Appel du Devoir Guerre Moderne 2 » à travers une publication sur son Twitter officiel, où la date stipulée pour le 28 octobre 2022 peut être accompagné d’un soldat avec un casque en forme de crâne.

Pour promouvoir le nouvel épisode de » Modern Warfare 2 », une bande-annonce cinématique a été incluse avec des images de drones capturant des conteneurs d’expédition dans le port de Long Beach couvertes d’images des principaux opérateurs du jeu, connus sous le nom de Task Team Force 141.

La description de la bande-annonce se lit comme suit : « La Task Force 141 fait son retour massif avec une équipe mondiale de vétérans emblématiques. Ces opérateurs incluent le capitaine John Price, Simon « Ghost » Riley, John « Soap » MacTavish, Kyle « Gaz » Garrick et le colonel des forces spéciales mexicaines Alejandro Vargas. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Au revoir FIFA ? Electronic Arts arrêtera de produire le célèbre jeu vidéo de football







L’aperçu a également montré une autre date à laquelle plus d’informations sur le titre seront données, soit le 8 juin, coïncidant avec le Fête du jeu d’été, événement où de nouvelles mises à jour des jeux vidéo à venir sont données, qui aura lieu le 9 juin, afin que les joueurs puissent recevoir une bande-annonce complète pour »Modern Warfare 2 » avant la cérémonie. Le premier opus de » Call of Duty: Modern Warfare » a été lancé en 2019 pour des critiques élogieuses, beaucoup applaudissant sa concentration sur les personnages et pas seulement sur les décors ou les mécanismes de combat vides.

En janvier de cette année, Microsoft a annoncé qu’il avait acheté ActivisionBlizzard, distributeur officiel de la franchise » Call of Duty », de nombreux fans craignant que la franchise ne devienne une exclusivité Xbox, laissant de côté les joueurs PlayStation dans les prochains épisodes. Cependant, Microsoft a assuré aux fans de »Call of Duty » qu’il ne s’agirait pas d’une exclusivité, avec phil spencerdirecteur exécutif de l’entreprise, assurant qu’il a conclu de bonnes affaires avec les dirigeants de Sony.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Redfall : découvrez de quoi parle le nouveau jeu vidéo Xbox Series X

« J’ai eu de bons appels cette semaine avec la direction de Sony. J’ai confirmé notre intention d’honorer tous les accords existants suite à l’acquisition d’Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une partie importante de notre industrie et nous valorisons notre relation. » » Spencer a expliqué.

»Call of Duty: Modern Warfare 2 » sortira le 28 octobre de cette année.