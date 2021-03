Call of Duty: Mobile Season 2 est officiel avec de nouvelles cartes, des armes et plus de nouvelles

C’est tout ce qui est nouveau dans Call of Duty: Mobile avec la deuxième saison du jeu.

Cela a été long à venir, mais le Call of Duty: Mobile Saison 2 Il est déjà ici.

Activision a annoncé le nouvelles qui arriveront avec la saison intitulée « Day of Reckoning » ou « Doomsday », et dont les joueurs pourront bientôt profiter via leurs mobiles, qu’ils soient Android ou iPhone.

Tout ce qui vient avec la deuxième saison de Call of Duty: Mobile

La arrivée de la deuxième saison du jeu suppose le première grosse mise à jour de Call of Duty: Mobile tout au long de l’année 2021.

Actuellement, la mise à jour est maintenant disponible sur Android, tandis que les utilisateurs iOS devront attendre un peu plus longtemps en fonction de la région dans laquelle ils résident.

Entre les nouvelles à venir sur Call of Duty: Mobile avec sa deuxième saison, on trouve nouvelles armes et cartes, des modes de jeu jamais vus auparavant dans le titre Activision, et de nombreux autres changements que la société montre dans le liste officielle des actualités.

Armes incluses dans Call of Duty: Mobile Saison 2

Dans la section de nouvelles armes inclus dans cette mise à jour du jeu, nous trouvons le Tireur d’élite SP-R208, un fusil de sniper hérité de Call Of Duty: Guerre moderne, dont la précision et la portée peuvent être améliorées avec un accessoire spécifique.

D’autre part, le AS Val rejoint le catalogue de fusils d’assaut semi-automatiques, avec une cadence de tir et des dégâts élevés, mais une portée et une vitesse de balle inférieures à celles des autres modèles.

Nouvelles cartes pour Call of Duty: Mobile Saison 2

La deuxième saison comprend également deux nouvelles cartes, le premier « Shoot House » et le deuxième « Expédition« .

Les deux sont présents dans Call of Duty: Guerre moderne, et maintenant ils ont été adaptés pour voir la lumière dans la version mobile du célèbre tireur.

Bataille de chars et duel de tireurs d’élite: les nouveaux modes de jeu

Pour conclure, nous passons également en revue le nouveaux modes de jeu qui arrivent à partir d’aujourd’hui à Call Of Duty: Mobile avec sa deuxième saison.

Le premier est Bataille de chars, où y aura-t-il ramassez les cinq morceaux de réservoir éparpillés sur la carte pour assembler notre char, empêchant l’équipe adverse de faire de même.

Finalement, le duel de tireurs d’élite est, en effet, un duel dans lequel vous devrez éliminer le reste des joueurs en utilisant uniquement un fusil de sniper.

