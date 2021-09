Call Of Duty: Mobile obtient la carte Blackout dans le cadre de la mise à jour du deuxième anniversaire: tout ce que vous devez savoir

22 sept. 2021 11:33:54 IST

Appel du devoir : mobile présentera la carte Blackout de Black Ops 4 aujourd’hui (22 septembre) dans le cadre de sa mise à jour du deuxième anniversaire. La toute première carte Battle Royale de la franchise COD, Blackout mettra en vedette ses régions multijoueurs populaires telles que Nuketown, Construction Site, Estate, etc.

Avec la nouvelle carte, les joueurs peuvent découvrir des références à des lieux emblématiques de l’univers Black Ops, du champ de tir et de l’île de Nuketown à même Verrückt sous la forme d’asile. Alors que certaines zones sont presque identiques à leurs versions multijoueurs, d’autres sont vaguement inspirées.

Le #CODM2Blackout la mise à jour est LIVE !

👍Dans le cadre de nos efforts pour rendre le CODM plus accessible, nous avons réduit la taille de téléchargement de l’application jusqu’à 61 % ! ⬆Mise à jour maintenant pour préparer Blackout et la saison du 2e anniversaire, lancée le 22 septembre à 17 h 00 HAP

Notes de mise à jour ici 👉 https://t.co/H0UjTJPrJT pic.twitter.com/hQV8O9i6EC – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 21 septembre 2021

Le joyau de la couronne de la carte est Nuketown, qui comprend toute une île de la côte de Blackout. L’île de Nuketown dispose d’un réseau souterrain de tunnels et de salles accessibles à partir de plusieurs endroits.

La nouvelle mise à jour propose des visuels nouveaux et améliorés, ainsi qu’un nouveau système de pillage d’armes. Il comprend des éléments d’interface utilisateur de véhicule améliorés et un nouveau système de santé et d’armure.

Activision a également annoncé un tournoi en vedette sur la carte Blackout, qui devrait avoir lieu en octobre pendant la saison anniversaire.

Les joueurs peuvent également s’attendre à trois événements majeurs qui leur permettront de remporter plusieurs prix : un puzzle d’anniversaire, un gâteau d’anniversaire et un nouvel événement à thème appelé Counterattack.

Bien que la société ait annoncé les noms de ces événements, aucune heure potentielle de publication n’a été donnée.

Le Battle Pass de la saison 8 aura du contenu exclusif, à la fois gratuit et payant. Les joueurs peuvent débloquer cinq plans épiques différents, en plus des quatre skins d’opérateur. Le fusil à pompe R-90 sera également ajouté au Battle Pass et Alias ​​– Battleworn et Velikan – Volcanic Ash ont également été confirmés pour le Battle Pass payant dans Call of Duty: Mobile Saison 8.

Les utilisateurs peuvent débloquer des plans d’armes, un fusil d’assaut M13, un nouveau score, des cartes d’appel, des charmes et bien plus tard dans la saison.

