Call Of Duty Mobile La saison 12 intitulée «  Going Dark  » sera lancée cette semaine: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Les fans et les joueurs attendent depuis un certain temps la saison 12 de Call of Duty: Mobile laisser tomber. Les poignées officielles des médias sociaux du jeu ont maintenant téléchargé une vidéo teaser de 10 secondes du jeu et ont annoncé le titre de la saison à venir. le Call Of Duty Mobile Saison 12, intitulé «Going Dark», sort cette semaine. Le clip teaser présente les personnages bien-aimés Captain Price et Ghost ensemble. La nouvelle saison apportera une nouvelle passe de combat, des soldats, des émoticônes et des skins. Il est également possible que le jeu voie le mode sombre avec sa 12 saison.

Devient sombre! ⁣

La nouvelle saison est presque là! ⁣

⁣

La saison 12 se lance dans #CODMobile cette semaine! pic.twitter.com/8fKr9rD0Oh – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 8 novembre 2020

Cette mise à jour intervient juste un jour après qu’Activision a révélé qu’une nouvelle carte MP de Modern Warfare appelée « Hackney Yard » arriverait sur CoD: Mobile saison 12. Modern Warfare voit la carte de Hackney Yard jouée dans deux contextes. Alors qu’une variante de la carte MP est définie dans la journée, l’autre se produit la nuit. Donnant ainsi plus de poids au débat sur le mode nuit Call of Duty: Mobile. Bien qu’Activision continue d’introduire de nouvelles fonctionnalités dans le jeu au fil de la saison, ils ont confirmé le lancement de deux nouvelles armes dans la saison 12. On ne sait pas exactement quelles seront ces nouvelles armes dans la saison sur le thème militaire. CoD a confirmé qu’une nouvelle classe de bataille royale appelée «Refitter» est en baisse avec la saison à venir. La mise à jour Twitter suggère que les joueurs pourront se battre en «se préparant sur ces plaques de bouclier» auxquelles ils et toute leur équipe pourront accéder.

Soyez prêt pour n’importe quel combat en vous équipant de ces plaques de bouclier pour vous et votre équipe! ⁣ ⁣ Nouvelle classe Battle Royale, Refitter arrive #CODMobile dans la prochaine saison! pic.twitter.com/iKIMYrXhaG – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 9 novembre 2020

Le jeu indique que Passe de combat de la saison 11 de Call of Duty Mobile se terminera le 11 novembre. Comme la nouvelle saison de CoD commence 24 heures après l’expiration de la saison précédente, on peut s’attendre à ce que la saison 12 sorte le 12 novembre 2020.

