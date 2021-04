Call of Duty: Mobile: Comment obtenir sans effort des crédits gratuits

Ainsi, vous pouvez obtenir de nombreux crédits totalement gratuits

Call of Duty: Mobile est l’un de ces jeux qui pour jouer, nous n’avons pas besoin de payer quoi que ce soit ou de voir des publicités ennuyeuses, mais d’une manière ou d’une autre, les créateurs du jeu doivent générer des revenus, et dans ce cas, c’est par le biais d’un Pass Premium que la seule façon de l’obtenir est de payer avec de l’argent réel. Cependant, il existe plusieurs façons de gagner des crédits gratuits dans Call of Duty pour acheter des articles et améliorer notre arsenal et ici nous l’expliquons.

À quoi servent les crédits Call of Duty?

La première chose que nous devons savoir, c’est que dans Call of Duty il existe deux types de devises, C et CP. La CP est la devise Premium Et la seule façon de l’obtenir est de l’acheter avec de l’argent réel. D’autre part, la devise C est ce que nous pouvons obtenir en accomplissant différentes tâches dans le jeu.

Avec les deux devises nous pouvons acquérir différents objets, tels que des armes, des camouflages, des gestes, des uniformes, entre autresÉvidemment, les crédits CP pourront acheter des choses exclusives, mais cela ne signifie pas que c’est le seul moyen d’être un grand guerrier dans Call of Duty. Alors voyons comment nous pouvons gagner des crédits gratuits dans Call of Duty sans trop d’effort.

Connectez-vous tous les jours

Est est la récompense la plus facile à obtenir, puisque nous n’avons besoin de nous connecter que tous les jours dans le jeu et de cette façon nous obtiendrons de nombreux avantages tels que des cartes pour améliorer les armes, des crédits et plus encore.

Au fil des jours, les récompenses s’amélioreront, il est donc important de se connecter tous les jours, même si nous n’allons pas jouer à un seul jeu.

Terminez tous les événements

Chaque jour, nous aurons des tâches à accomplir si nous voulons obtenir des crédits gratuitement. Pour savoir quelles sont ces missions, il suffit de se rendre sur l’icône de la saison qui se trouve à gauche de notre mobile sur l’écran principal.

Il existe différents types de missions, quotidiennes, saisonnières et en vedette, chacun avec un délai pour les compléter. Les missions peuvent être aussi variées que les récompenses que nous pouvons obtenir.

Montez de niveau dans Battle Pass

C’est similaire aux événements, nous devons accomplir différentes tâches pour avancer en niveau et ainsi obtenir des crédits et autres récompenses, bien que malheureusement, tous les prix ne sont pas débloqués, car certains seront impossibles à réclamer si nous n’achetons pas de Premium Pass.

Réclamer des articles d’inventaire

Bon nombre des récompenses que nous obtenons lorsque nous nous connectons, terminons les tâches des événements et de la passe de combat, sont stockées dans notre inventaire et, par conséquent, nous devons y entrer pour pouvoir les échanger. Ces récompenses peuvent être des boîtes à butin, qui contiennent généralement des crédits à acheter dans le magasin.

Pour entrer dans l’inventaire, il faut d’abord entrer dans la section de Armement qui se trouve en bas de l’écran principal, puis cliquez sur le mot Inventaire qui se trouve à gauche de notre écran. Une fois que nous y sommes, nous pouvons réclamer tout ce dont nous disposons.

Niveau supérieur

Enfin, nous avons un niveau que nous pouvons voir dans la partie supérieure gauche de l’écran principal du jeu. Chaque nouveau niveau que nous parvenons à atteindre se traduit par une nouvelle récompense. Donc, si nous voulons gagner beaucoup de crédits gratuits, c’est une excellente option.

Pour améliorer notre niveau rapidement, nous devons gagner de nombreuses batailles en Battle Royale et en multijoueur, et plus nous obtenons de meilleures performances, plus nous obtiendrons de points. Voici un excellent guide pour obtenir des séries de points dans les batailles multijoueurs et un autre pour être MVP dans n’importe quel match de Call of Duty.

