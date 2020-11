Call of Duty Mobile Challenge 2020: dates d’inscription, cagnotte et tout ce que vous devez savoir

Tendance FP24 nov.2020 17:48:13 IST

NODWIN Gaming, l’une des principales sociétés d’esports d’Asie du Sud, a annoncé mardi 24 novembre sa toute première Call of Duty Mobile tournoi. Le concours s’appelle le Call of Duty Mobile India Challenge 2020 et dispose d’un prize pool de plus de Rs 7 lakhs. Selon NODWIN Gaming, l’inscription au tournoi a commencé le 20 novembre. Les matchs seront diffusés en direct sur les pages YouTube et Facebook de NODWIN Gaming. NODWIN Gaming s’est également tourné vers Twitter pour exhorter les amateurs de CoD à s’inscrire au tournoi.

Vous cherchez un Challege pour montrer vos compétences CoD Mobile? 👀

Menez votre équipe à la victoire dans le défi Call of Duty Mobile India et vous pourriez gagner avec un lot de 6,00 000 INR! 🏆🏆 Inscriptions ouvertes pour 5v5 et Battle Royale

🔗 https://t.co/8gROlBNXQm#codm #codmobile #CODMIC pic.twitter.com/lsW9nUrXyl – Jeux NODWIN (@NodwinGaming) 24 novembre 2020

NODWIN Gaming a déclaré que grâce à Call of Duty India Challenge, il visait à créer un écosystème robuste pour le jeu et sa communauté dans le pays.

Call of Duty Mobile est l’un des titres Battle Royale les plus joués par Activision.

Il y aura un total de quatre coupes pour les modes 5v5 et Battle Royale combinés pour un prize pool total de Rs 6,48,000. Les vainqueurs des coupes des deux modes se dirigeront vers la grande finale prévue le 28 décembre 2020.

Voici le lien direct pour vous inscrire au défi Call of Duty Mobile India – https://codm.nodwingaming.com/

Le directeur général et co-fondateur de NODWIN Gaming, Akshat Rathee, a déclaré que Call of Duty mobile avait ses preneurs dès le premier jour et que le nombre augmentait remarquablement en Inde.

«Notre marché de l’e-sport mobile-first s’est diversifié avec son arrivée (CoD). Un tournoi CODM à part entière se faisait attendre depuis longtemps, nous avons entendu la communauté et cela s’est finalement produit. Nous sommes heureux d’avoir fait ce mouvement et je suis sûr que ce sera le cas être une formidable plate-forme pour que les joueurs se fassent un nom », a déclaré Rathee.

