Call of Duty mis à jour avec Verdansk ’84, nouveaux emplacements, thème 1984 et plus

23 avr.2021 16:06:22 IST

Call of Duty a récemment dévoilé la nouvelle carte de Verdansk, ainsi qu’une foule d’autres mises à jour, laissant leurs fans enthousiastes pour ce qui va suivre. Pour correspondre au Opérations secrètes plus proche de l’univers, l’ancienne carte de Verdansk a été changée en «Verdansk 84». Il comporte plusieurs nouveaux emplacements tandis que les emplacements existants ont de nouvelles configurations avec quelques mises à jour dans l’environnement.

Il est temps de le jeter en le rejetant. Verdansk n’a pas l’air aussi bien depuis le printemps 1984. Préparez-vous et entrez dans la troisième saison de #Warzone.

# Verdansk84 Vis maintenant. pic.twitter.com/8WLuDQeC7I – Call of Duty (@CallofDuty) 22 avril 2021

Actuellement, la carte du jeu a été conçue, datant de 1984 – l’apogée de la guerre froide pour s’aligner sur le jeu CoD le plus récent. Bien que l’apparence générale de la carte soit la même dans la saison 3, les noms de nombreux endroits ont changé.

Selon Appel du devoir placer Charlie Intel, voici un bref aperçu des nouveaux emplacements:

1. Aéroport de Verdansk – Mis à jour avec un deuxième étage qui permet le PO sans tour de contrôle de l’aéroport.

2. Sommet de Gora – Même carte de l’OG Black Ops avec des téléphériques fonctionnels qui se déplacent entre les bâtiments et jusqu’au sol.

3. Usine d’avion – Un nouvel emplacement qui présente des emplacements intérieurs et extérieurs.

4. Verdansk Stadium – Un stade de football américain classique qui est encore en construction.

5. Ancienne mine – Un nouvel emplacement au nord-ouest de la carte, sous le sommet (anciennement ancien barrage).

6. Grid Array – Une structure massive qui est une aventure absolue pour les tireurs d’élite.

7. Mines de sel karstique – Auparavant situées dans la section NE de la carte, Quarry a maintenant tous les emplacements ouverts.

8. Centre-ville – La zone la moins dense de la carte est faite pour le cache-cache lorsque le cercle final s’y referme. Mise à jour avec des combats en tête-à-tête pour le cercle final.

9. Superstore – Caractéristiques Nouvelle mise en page, nouveau contenu, nouvelle sensation, moins convivial pour le camp.

10. Le Goulag – Une zone libérale pour des déplacements faciles. Les joueurs peuvent accéder au deuxième étage sur le côté de l’arène.

11. Stade – Le terrain est assiégé de machinerie lourde et de grandes caisses. Pourtant, en construction, il y a un grand vide dans les stands où la construction n’est pas terminée.

En plus des points d’intérêt nouveaux et mis à jour, des endroits comme les appartements, les collines et la promenade présentent désormais de nouvelles zones par rapport aux précédents. Guerre froide Black Ops thème. Le jeu propose le logiciel Raven dédié aux pouliches. Le Battle Pass a également été réinitialisé avec de nombreuses nouvelles armes, modes et skins.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂