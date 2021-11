Call of Duty: les trophées PS5 et PS4 de Vanguard n’exigeront probablement pas l’esprit Blitz

Call of Duty: Vanguard semble être un Platinum assez simple sur PlayStation 5 et PS4, ce qui est plutôt rare pour la franchise à la première personne. Activision a vraiment réduit les exigences du jeu de cette année, vous incitant à atteindre certains objectifs spécifiques à la mission pendant la campagne solo, puis à passer principalement au niveau supérieur en mode multijoueur et zombies.

De nombreux bibelots basés sur l’histoire accordent une attention particulière aux événements qui se produisent tout au long de l’intrigue, tels que « tuer 15 ennemis tout en se tenant au sommet d’un toit de voiture de train ». Cependant, si c’est comme les précédents jeux Call of Duty, il y aura une sélection de chapitre – ce qui signifie que vous devriez facilement pouvoir les éponger si vous les manquez la première fois.

Les trophées multijoueurs sont tout aussi simples : il vous suffit d’atteindre le niveau 55 global, d’atteindre le rang maximum avec un opérateur et de mettre à niveau complètement une seule arme à feu. Et puis pour les gongs zombies, il n’y a pas d’œufs de Pâques difficiles à terminer – le plus long sera probablement de tuer 10 000 morts-vivants, mais cela viendra avec le temps.

Vous pouvez consulter la liste complète ici, avant la sortie du jeu plus tard cette semaine.