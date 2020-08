Call of Duty: les joueurs de Warzone trouvent un missile géant grâce à Black Ops Cold War ARG

Pendant des semaines, il y a eu un jeu de réalité alternative, ou ARG, en cours au sein de la communauté Call of Duty, avec quelques streamers et presse projecteurs vintage envoyés chez eux qui contenait des indices sur le jeu Call of Duty de cette année. Activision a déjà commencé à taquiner l’entrée suivante, Call of Duty: Black Ops: Guerre froide, mais les joueurs ont également utilisé l’ARG pour découvrir un nouveau secret dans le Call of Duty: Warzone carte.

Mercredi, l’utilisateur de Reddit Uli909 a publié un court clip sur le Call of Duty: Warzone subreddit qui peut offrir un indice sur une révélation imminente dans le jeu.

Le clip montre les joueurs accédant à un nouveau bunker au plus profond de la carte en entrant un code. Ils trouvent un missile géant, qui pourrait vraisemblablement jouer Black Ops: Guerre froide. Contrairement à certains autres Warzone Easter eggs, le code ne change pas de jeu en jeu – ce qui signifie que vous pouvez le voir par vous-même sans trop d’effort.

Selon Uli909, les joueurs ont découvert comment entrer dans le code grâce au site Web de l’ARG, PawnTakesPawn. De nouveaux codes apparaissent tous les jours sur le site Web et le code de mercredi affiche un message facilement déchiffrable: WZ-F8-60274513. Uli909 déchiffra le code, réalisant que WZ signifiait Warzone, avec F8 indiquant au secteur de la carte de regarder. Après avoir trouvé le nouveau bunker, les joueurs ont saisi la partie restante du code et ont trouvé leur chemin à l’intérieur.

Dans le post Reddit, certains joueurs pensent que le missile pourrait détruire tout Verdansk – le courant Warzone carte. «Je pense que ce qui va se passer, c’est que le missile va détruire toute la carte, se terminant officiellement Warzone dans [Modern Warfare] et puis nous commençons sur un nouveau [battle royale] carte dans Guerre froide», A écrit l’utilisateur de Reddit ReaperYash05. Cela jouerait dans l’idée que Warzone vivra du passé Guerre moderne.

Si vous voulez voir le missile vous-même, descendez dans le secteur F8, près de la route. Passez par la porte argentée et entrez 60274513 sur le clavier. Il y a des coffres à butin près du silo. On ne sait actuellement pas ce qui va se passer avec le nouveau missile. Mais nous en apprendrons probablement plus quand Activision dévoilera Call of Duty: Black Ops: Guerre froide le 26 août.