Call of Duty: les joueurs de Warzone signalent un énorme bug aux stations d’approvisionnement

La communauté de fans de tireur guerrier de Activision aura sans aucun doute son regard sur le nouvel opus, Call of Duty: Black Ops Cold War. Cependant, Call of Duty: Warzone a encore beaucoup de guerre à mener (et jeu de mots), et c’est pourquoi les joueurs qui attendent avec impatience le jeu de Treyarch ils continuent à profiter du Bataille royale de Guerre moderne. Bien sûr, certains prétendent avoir certains problèmes pour en profiter à cent pour cent en raison de certains ennuyeux Bugs.

Ainsi, de nombreux utilisateurs ont signalé une punaise assez ennuyeux dans Call of Duty: Warzone, et qui est lié à stations d’approvisionnement, qui sont les “magasins” où l’on peut acheter une classe prédéfinie ou certaines séries telles que des frappes aériennes ou des drones, entre autres. Eh bien, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous du créateur de contenu TimTheTatman, rencontre une station d’approvisionnement et lors de son activation et de son achat, il reste coincé entre la gare et le mur et ne peut pas sortir.

Il n’est pas le seul, puisque dans les forums et les réseaux sociaux il y a plusieurs joueurs qui se retrouvent bloqués à cause d’un poste d’approvisionnement lors d’un achat très proche d’eux et d’un mur, par exemple. Et la preuve que cela est relativement courant est que, comme l’ont partagé des collègues de Dexerto, Salle de l’infini déjà travaillé sur cette même erreur quand Call of Duty: Warzone a atteint le marché, bien qu’il semble qu’il soit revenu ou qu’il n’ait pas été résolu. Nous devrons continuer à attendre que l’entreprise le résolve.

Enfin, nous vous rappelons qu’il existe certains indices sur l’arrivée de les zombies à Warzone, bien que pour le moment Activision n’a pas confirmé l’arrivée de ce mode de jeu à sa Bataille royale.

