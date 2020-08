Call of Duty: la saison 5 de Warzone ouvre le stade, ajoute un train

Lundi, Infinity Ward et Activision ont dévoilé la nouvelle bande-annonce de Call of Duty: Warzone et Guerre moderne saison 5, qui révèle quelques changements majeurs à venir sur la carte de Verdansk.

Dans Warzone, les joueurs peuvent s’aventurer dans le stade nouvellement ouvert – dont le toit est détruit dans la bande-annonce de la saison 5. La nouvelle saison apporte également un train à Verdansk, que les joueurs peuvent apparemment piller, atterrir et se faire écraser. Ces deux ajouts font partie des changements les plus importants apportés à Verdansk depuis Warzonearrivée plus tôt cette année.

Mais la saison 5 apporte également des changements pour Guerre moderne joueurs. Les fans de multijoueurs auront de nouvelles cartes sur lesquelles jouer: Suldal Harbour et Petrov Oil Rig pour 6v6, Verdansk Intl. Aéroport pour la guerre au sol et bétail pour les fusillades.

Comme le précédent Appel du devoir saisons, le nouveau contenu de la saison 5 sera gratuit. Comme toujours, les joueurs peuvent choisir d’acheter le Battle Pass à 9,99 $ du jeu pour des récompenses supplémentaires. Infinity Ward et Activision lanceront la saison 5 pour Call of Duty: Warzone et Guerre moderne le 5 août.