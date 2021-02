Call of Duty: La grande mise à jour de mi-saison de Black Ops Cold War est maintenant disponible

Le moment est venu pour les joueurs de Call of Duty: Black Ops Cold War alors qu’Activision recharge sa gigantesque suite multijoueur avec plus de contenu pour les zombies ainsi que les combats en ligne traditionnels. L’ajout de titre est la nouvelle carte Firebase Z, qui représente le premier emplacement de morts-vivants à être ajouté au jeu depuis son lancement en novembre 2020. Pendant ce temps, les fans de multijoueurs ont le retour de Call of Duty: Black Ops II map Express pour avoir hâte de le maîtriser à nouveau avec leurs amis. La liste de lecture Express 24/7 sera à votre disposition pour vous permettre de vous familiariser à nouveau.

Une fois la carte Firebase Z chargée, les fanatiques de Zombies ont le nouveau Tombstone Soda Perk pour réfléchir à l’artisanat. «Avec juste une gorgée, vous deviendrez une ombre dans l’Éther noir après être descendu sur le champ de bataille, vous donnant une chance de vous battre pour rejoindre le pays des vivants avant que vous ne saigniez. Vous pourrez également créer les napalm Strike et Artillery Scorestreaks, qui peuvent être appelés si vous vous retrouvez dans une situation difficile. Et pour les joueurs les plus hardcore, la chasse aux œufs de Pâques de Firebase Z commence demain à 9h PT / 12PM ET / 17PM GMT.

Ailleurs, un nouveau mode Endurance à 40 joueurs vous offre une manière différente de jouer, la très agréable Prop Hunt s’étend à plus de cartes et la célèbre arène Nuketown ’84 est ajoutée à Gunfight. Il existe également une liste de lecture 3v3 Gunfight Snipers Only pour ceux qui aiment la portée rapide. Et pour célébrer tout ce nouveau contenu, un week-end Double XP commence tôt pour les fans de PlayStation, avec une heure de début prévue pour aujourd’hui à 10h PT / 18h GMT. Cela court jusqu’à lundi.

Pour une liste complète des notes de mise à jour apportées par cette nouvelle mise à jour de Call of Duty: Black Ops Cold War, rendez-vous sur le lien. Serez-vous adapté et démarré pour ce nouveau contenu? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.