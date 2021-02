Call of Duty: La bande-annonce de gameplay de Black Ops Cold War Outbreak sort de la tombe

Activision a fait sauter les portes figuratives de son prochain mode Call of Duty: Black Ops Cold War, une nouvelle expérience Zombies «à grande échelle» nommée Outbreak. Prévu pour une sortie dans le cadre d’une mise à jour gratuite plus tard cette semaine, parallèlement à la nouvelle saison du 25 février, le mode ressemble un peu à une union de Fireteam: Dirty Bomb et le gameplay coopératif de la marque Treyarch.

Vous et trois autres joueurs infiltrerez les montagnes de l’Oural en Russie, et à partir de là, vous pourrez explorer librement, à la recherche de butin et d’informations. Il y aura des tâches marquées sur votre carte, allant des scénarios d’exclusion traditionnels jusqu’aux missions d’escorte et aux objectifs d’élimination. Complétez-les et vous serez en mesure de vous déplacer vers une balise mystérieuse, où vous pourrez gluer des sodas Pack-a-Punch et fabriquer des équipements clés.

Au fur et à mesure de votre progression, vous collecterez des cristaux d’étherium bruts, ainsi que des variétés raffinées et parfaites, vous permettant d’améliorer vos compétences. Ça a l’air cool, non? Ne vous inquiétez pas si vous ne possédez pas le jeu, car une autre semaine d’accès gratuit est prévue entre le 25 février et le 4 mars, vous pourrez donc le télécharger et en profiter pendant que vous décidez si vous souhaitez effectuer un pod. pour l’expérience complète.