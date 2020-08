Call of Duty: Guide d’achat Black Ops Cold War – Prix et éditions numériques

Après des mois de rumeurs et de spéculations, Call of Duty: Guerre froide Black Ops c’est déjà une réalité et Activision a laissé les premiers détails concernant le jeu vidéo. Parmi eux se trouvent les différentes éditions avec lesquelles le jeu arrivera dans les magasins, y compris le prix et le contenu de ces éditions. Vous pouvez consulter ci-dessous un guide d’achat complet avec toutes les éditions numériques avec leur prix et leur contenu.

Call of Duty: Black Ops Cold War Éditions numériques

Édition Standard – 59,99 euros

Édition Cross-Gen – 69,99 euros

Édition Ultime – 89,99 euros

Édition Standard (PC, PS4, Xbox One) – 69,99 euros

L’édition standard propose Call of Duty: Guerre froide Black Ops Dans la génération actuelle de consoles, nous choisissons comme toujours la plateforme de choix. Pour le moment, cette édition n’est disponible qu’en PC, PS4 et Xbox One, puisque Les versions PS5 et Xbox Series X arriveront plus tard.

Pour ceux qui précommanderont cette édition, les primes incluent accès à la version bêta, un pack d’armes pour le multijoueur de Guerre froide des opérations noires et la chance de jouer avec Frank Woods dans Call of Duty: Warzone et Modern Warfare.

Lot multigénérationnel – 79,99 euros

Activision ne prévoit pas d’offrir des mises à jour gratuites pour les versions de prochaine génération du jeu, donc si nous prévoyons d’acquérir Call of Duty: Guerre froide Black Ops Dans les deux générations, la meilleure option est cette édition Cross-Gen.

Avec elle, nous accédons à tous les avantages de l'édition standard, mais, en plus, nous garantissons d'avoir les versions de nouvelle génération (correspondant à notre plate-forme actuelle; c'est-à-dire si nous avons le PS4 nous recevrons celui de PS5) sans frais supplémentaires au lancement.

Edition définitive – 99,99 euros

La Edition ultime est la plus complète et comprend à la fois la version de Guerre froide des opérations noires pour la génération actuelle ainsi que pour la génération suivante, ainsi que divers extras. Vous pouvez voir le contenu ci-dessous.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops

Remarque: les versions de console incluent la génération actuelle et la version de prochaine génération lors de leur sortie

Pack terre, mer et air 3 skins d’opérateur 3 skins de véhicule 3 plans d’armes

Pack Battle Pass (1 Season Battle Pass + 20 niveaux de sauts)

(1 Season Battle Pass + 20 niveaux de sauts) Pack d’armes de confrontation

De plus, la réservation de ce Edition ultime Il comprend également les éléments suivants:

Accès anticipé à la version bêta

Accès immédiat à l’opérateur Frank Woods et un plan d’arme pour un fusil d’assaut en Call of Duty: guerre moderne et zone de guerre

et un plan d’arme pour un fusil d’assaut en 10 sauts de niveau pour une utilisation immédiate Call of Duty: guerre moderne et zone de guerre

