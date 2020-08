"Call of Duty: Guerre froide Black Ops" sera demain "Warzone" révélé

Les créateurs de “Call of Duty” ont révélé par tweet quand la nouvelle partie “Black Ops War Zone” sera révélée. Et c’est – surprise – demain, mercredi. Au moins, il devrait y avoir un autre teaser dans “Warzone”.

“Connaissez votre histoire” – pas pour la première fois, le développeur Activision a attiré l’attention sur “Call of Duty: Black Ops Cold War” avec ce slogan et un clip cryptique. Le 26 août, demain, une autre perturbation dans la carte “Warzone” de Verdansk devrait se produire dans ce pays à 19h30. Activision poursuit cette stratégie marketing depuis août, quand une distorsion avec le slogan bien connu a interrompu le flux du jeu pour la première fois dans la bataille royale “Warzone”.

Verdansk épicé pour “Black Ops Cold War”?

Les rumeurs selon lesquelles la carte multijoueur Verdansk pour “Black Ops Cold War” sera revue et épicée existent depuis longtemps. Le dernier tweet semble désormais confirmer enfin cette spéculation.

A également donné Geoff Keighley via Twitter a annoncé que le nouveau titre “Call of Duty” prendra la scène virtuelle à la Gamescom. Le jour de l’ouverture le jeudi 27 août, il y aura un petit aperçu à 8 h. Qu’y a-t-il donc à voir? Jusqu’à présent, un mystère. Keighley n’a publié qu’une seule image composée de la moitié de la tête d’un Américain et de l’autre moitié de celle d’un soldat soviétique. Jusqu’à présent, rien de nouveau. Alors soyons surpris.