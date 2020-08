"Call of Duty: Cold War Black Ops" révélé: Toutes les informations sur le jeu

Hier, le moment était enfin venu: Activision a présenté “Call of Duty: Black Ops Cold War” via un événement en direct dans “Warzone”. Dans le jeu, les joueurs ont d’abord vu des extraits du teaser qui avait déjà été publié, suivis de la bande-annonce officielle de révélation à la manière typique de “CoD”: action flagrante, explosions et bruits de tir chronométrés au rythme.

Grâce à Dataminers, l’histoire de “Call of Duty: Black Ops Cold War” était largement connue avant même son lancement. Le jeu est une suite directe de Call of Duty: Black Ops. Notre travail consiste à retrouver le légendaire espion Persée qui s’est infiltré aux États-Unis. Dans la campagne, nous rencontrons de vieux amis de “Black Ops”: Woods, Mason et Hudson font partie du prochain “CoD”, mais ils ne peuvent pas être joués.

Éditeur de personnages pour la campagne avec de nombreuses options

Vous pouvez créer votre propre personnage pour la campagne dans l’éditeur de personnages.

Vous créez vous-même votre personnage pour la campagne dans l’éditeur de personnage. L’éditeur devrait avoir une variété de paramètres, rapporte VentureBeat. Vous pouvez déterminer, entre autres, la couleur de la peau, le sexe, le lieu de naissance, l’histoire militaire et le profil psychologique de votre personnage.

Un éditeur de VentureBeat a été autorisé à jeter un œil à la campagne. Il confirme que “Call of Duty: Black Ops Cold War” offre un très bon jeu de tir, comme nous le savons des parties précédentes de “CoD”. Ce qui est nouveau, c’est que le joueur peut prendre des décisions dans certaines missions. Celles-ci ont alors également un impact sur la fin de la partie.

Il y aura également des quêtes secondaires dans lesquelles les joueurs peuvent collecter des preuves importantes sur un complot qui fait partie de l’histoire. La campagne Call of Duty: Black Ops Cold War n’est pas linéaire. Les joueurs sautent à plusieurs reprises entre les années 60 et 80 dans les différentes missions.

Le jeu utilise pleinement la puissance de calcul des consoles de nouvelle génération

Grâce au traçage de rayons en temps réel, les effets de lumière et d’ombre devraient vraiment bien paraître sur les consoles de nouvelle génération.

“Call of Duty: Black Ops Cold War” sera bien sûr non seulement disponible pour PS4, Xbox One et PC, mais aussi pour les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X. Là, le jeu fonctionnera en résolution 4K et à 120 Hertz et prend également en charge HDR. On ne sait toujours pas s’il s’agit d’une résolution 4K native ou d’un graphique extrapolé.

Selon Alberto Noti, Lightning Director chez Raven Software, l’équipe de développement voulait des graphismes plus photoréalistes que jamais. Dans “Call of Duty: Black Ops Cold War”, un système d’éclairage global est utilisé qui utilise le traçage de rayons en temps réel. Les joueurs peuvent s’attendre à des effets de lumière et d’ombre précis et à des reflets réalistes.

Les SSD des consoles de nouvelle génération devraient également garantir qu’il n’y a presque pas de temps de chargement dans le jeu, de sorte que le gameplay et les cinématiques fusionnent de manière transparente. De plus, le jeu devrait également utiliser les fonctions audio 3D de la PS5 et de la Xbox Series X.

Plans d’achats croisés compliqués

Ce général ne regarde pas non plus le chaos des achats croisés.

Quiconque obtient “Call of Duty: Black Ops Cold War” pour PS4 ou Xbox One a la possibilité de recevoir une mise à niveau vers la version PS5 ou Xbox One X plus tard grâce à Cross-Buy. Cependant, les utilisateurs doivent absolument consulter au préalable la FAQ officielle d’Activision, car la mise à niveau est un peu compliquée.

Les acheteurs de la version PS4 physique ou numérique du jeu auront la possibilité d’acheter une mise à niveau pour la version PS5. Si vous avez acheté la version physique PS4, vous devez toujours insérer le disque PS4 dans le lecteur PS5 même après la mise à niveau pour pouvoir jouer.

La version physique Xbox One ne sera pas mise à niveau vers une version Xbox Series X. La Xbox Series X ne sera mise à niveau que pour la version numérique du jeu.

Activision propose également des faisceaux de gènes croisés numériques. La mise à jour de nouvelle génération est incluse ici. Les joueurs qui choisissent ce pack recevront “Call of Duty: Black Ops Cold War” pour PS4 ou Xbox One le 13 novembre et les versions pour PS5 ou Xbox Series X automatiquement à une date ultérieure. Les lots coûtent 74, 99 euros et ne sont donc que 5 euros de plus que les éditions standard. La mise à niveau manuelle du jeu vers les consoles next-gen devrait donc également coûter environ 5 euros.

Les versions physiques du jeu peuvent également être jouées sur PS5 et Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité – cependant, les joueurs devront alors renoncer aux fonctionnalités de nouvelle génération du jeu telles que des temps de chargement plus rapides, des fréquences d’images plus élevées et le traçage de rayons.

Enfin, une note pour les acheteurs de la version physique de la Xbox Series X: le disque contient à la fois le jeu pour la Xbox Series X et la version pour la Xbox One. La variante PS5, cependant, ne fonctionne que sur la PS5.

Crossplay et accès à la bêta

Comme Activision l’écrit également dans la FAQ, “Call of Duty: Black Ops Cold War” permettra le jeu croisé et la progression croisée entre toutes les plateformes disponibles. Ceux qui précommanderont la version numérique du jeu recevront un accès anticipé à la bêta ouverte. On ne sait pas encore quand cela se produira. Activision prévoit d’annoncer plus d’informations sur le multijoueur le 9 septembre.