"Call of Duty: Guerre froide Black Ops" est une suite aussi "CoD: Black Ops"

Pendant longtemps, on ne savait pas exactement comment “Call of Duty: Black Ops Cold War” devrait s’inscrire dans la chronologie précédente de “Black Ops”. Mais maintenant, Dataminers a découvert la description officielle du jeu, qui révèle le secret: “Call of Duty: Black Ops Cold War” est une suite directe de “Call of Duty: Black Ops”.

La description officielle du jeu, publiée pour la première fois sur le site Web de CODTracker, indique: «L’emblématique franchise Black Ops revient avec Call of Duty: Black Ops Cold War – la suite directe de l’original Call of Duty : Opérations secrètes’.

«Black Ops Cold War» plonge les fans dans les profondeurs de la guerre froide au début des années 1980. Rien n’est ce qu’il semble dans cette campagne passionnante, avec des joueurs face à face avec des personnages historiques et confrontés à des vérités dures alors qu’ils se frayent un chemin à travers des lieux emblématiques comme Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie et le siège du KGB.

La chasse à Persée

Comme le suggérait déjà le premier teaser de “Call of Duty: Black Ops Cold War”, l’histoire tourne autour du légendaire espion Perseus. Il s’est infiltré aux États-Unis d’Amérique et a tenté de les déstabiliser de l’intérieur. Votre travail est de chasser l’espion. Vous pouvez compter sur l’aide des personnages Woods, Mason et Hudson, déjà connus de “Call of Duty: Black Ops”.

La description officielle du jeu révèle également qu’en plus de la campagne solo, un mode multijoueur et un mode zombie sont bien sûr également inclus.

“CoD: Black Ops Cold War” pourrait sortir le 13 novembre

En plus de la description officielle du jeu, de nouvelles informations sur la date de sortie possible de “Black Ops Cold War” sont également apparues. Aimez le compte Twitter Rapports ModernWarzone, le jeu devrait sortir le 13 novembre. La révélation du mode multijoueur serait prévue pour le 9 septembre.

Nous trouverons probablement plus de détails sur Call of Duty: Black Ops Cold War ce soir dans Warzone. Un événement en direct pour le prochain “CoD” y aura lieu vers 19h30. Selon ModernWarzone, il pourrait même y avoir une récompense pour les téléspectateurs. Cela vaut donc la peine de jouer une partie de “Warzone” ce soir.