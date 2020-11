"Call of Duty: Guerre froide Black Ops" a la meilleure campagne de la série CoD

La campagne Call of Duty: Black Ops Cold War est, à mon avis, la meilleure de toute la série. Pourquoi? Parce qu’il est très différent du modèle typique de la série. Qu’est-ce qui rend la campagne « Black Ops Cold War » si bonne, je vais vous le dire maintenant.

Je dois admettre qu’en fait les campagnes de la série « Black Ops » ne m’ont pas vraiment plu jusqu’ici. Je pensais que Call of Duty: Black Ops était plutôt bon, mais les incursions de la série dans le futur étaient un peu trop à mon goût. J’ai mieux aimé les missions solo des jeux « Modern Warfare ». « Call of Duty 4: Modern Warfare » a été le marteau absolu avec son changement de cadre de la Seconde Guerre mondiale à la guerre moderne et à l’anti-terrorisme. Mais entre-temps, ce sujet a également été épuisé. Heureusement, « Call of Duty: Black Ops Cold War » apporte de la variété à la série de tir avec son nouveau décor et son gameplay plutôt atypique.

« Black Ops Cold War » est un voyage détendu dans les années 80

Ce que j’aime le plus dans Call of Duty: Black Ops Cold War, c’est qu’il se déroule dans les années 80. Je suis un grand fan des chansons des années 80, et quand j’ai entendu « Spirit in the Sky » de Norman Greenbaum (en fait une chanson des années 70) et « Hit Me With Your Best Shot » de Pat Benatar dans l’intro de la campagne moi juste en mode rétro.

Non seulement la musique de « Black Ops Cold War » est vraiment old-school, mais les lieux historiques sont également toujours bien faits. Dans la mission à Berlin-Est, par exemple, je dois rencontrer un informateur puis voler une mallette contenant des documents secrets à une personne ciblée. Je rencontre l’informateur dans un bar. Je ne suis jamais allé dans un pub de la RDA, mais j’imagine que c’est exactement comme cela est décrit dans le jeu.

Des murs tachés de graffitis et des patrouilleurs de la Stasi m’attendent dans les rues de Berlin-Est – le développeur Treyarch a vraiment frappé Berlin dans les années 80. Et les autres endroits sont également super et jolis à regarder. Que ce soit le magnifique centre de commandement soviétique, le palais présidentiel à Cuba ou la réplique d’une petite ville américaine comme zone d’entraînement militaire pour les soldats russes.

Je suis particulièrement heureux de rencontrer enfin des gens en tenue normale. Sinon, je vois presque exclusivement des soldats dans les jeux « Call of Duty » se promener dans des uniformes flecktarn. Dans « Call of Duty: Black Ops Cold War », mon équipe et moi sommes souvent en civil, les pantalons de jogging, les vestes en cuir et les jeans contribuent à une atmosphère détendue. La tenue de l’agent de la CIA Adler est ma préférée: une veste en cuir marron décontractée avec des lunettes d’aviateur et une coiffure qui contient probablement tout un tube de pommade.

Le gars le plus cool de Black Ops Cold War: l’agent de la CIA Russell Adler.

Le ton des personnages se démarque également clairement du standard de la série. Au lieu de me crier constamment dessus avec des ordres militaires, mes collègues Woods, Mason et Hudson ont des dictons sympas en magasin. Parfois aussi terne que nous le connaissons dans les films d’action des années 80, mais je souris de temps en temps, ce qui est plutôt rare dans les jeux « Call of Duty ».

Gameplay: Est-ce toujours « Call of Duty » ou est-ce déjà « Metal Gear Solid? »

Le gameplay a également beaucoup changé par rapport à ses prédécesseurs. Dans « Call of Duty: Black Ops Cold War », un événement chargé d’adrénaline ne poursuit pas le suivant, le rythme est beaucoup plus équilibré et détendu. Les fusillades pleines d’action sont souvent suivies de sections tranquilles explorant la région ou recherchant des preuves.

En général, « Black Ops Cold War » ne me semble pas vraiment un jeu « CoD ». Bien sûr, il y a encore beaucoup de tournages et des explosions spectaculaires vous attendent. Le jeu furtif « Metal Gear Solid 3: Snake Eater » m’a rappelé les missions de furtivité et d’espionnage – probablement parce qu’il se déroulait également pendant la guerre froide. Dans le nouveau CoD, vous ne tirez pas seulement sans escale, mais vous prenez également des verrous, piratez des ordinateurs et travaillez sous couverture derrière les lignes ennemies. C’est un changement bienvenu.

À titre d’exemple, je voudrais parler brièvement de la mission dans la base soviétique: je suis un agent double et je dois donner à mes alliés américains l’accès à un ascenseur dans le centre de commandement soviétique. Après avoir découvert qu’il y avait une taupe (moi) dans les rangs des Soviétiques, un seul général a la carte-clé de l’ascenseur. Je dois donc l’obtenir d’une manière ou d’une autre et en même temps garder mon identité secrète. Une façon de tuer les deux oiseaux avec une pierre est de forger des preuves et d’accuser le général d’être une taupe. S’il est arrêté, je peux lui voler sa carte-clé et donner accès à mes alliés. Ce qui est particulièrement cool, c’est que cette mission peut être résolue de différentes manières. J’aurais également eu la possibilité de reprogrammer une autre carte-clé d’ascenseur ou de tuer le général avec du poison.

Des options de décision comme celle-ci peuvent être trouvées à plusieurs endroits du jeu, principalement sous la forme d’options de réponse dans les dialogues. Malheureusement, vos décisions ont peu d’effet sur le cours de l’histoire, après tout, « Call of Duty: Black Ops Cold War » propose trois fins différentes, qui dépendent de vos décisions.

J’ai aussi aimé le tableau des preuves avec des données collectées sur Perseus, qui est également utilisé pour sélectionner les missions, et le dossier personnel, avec lequel je donne à mon personnage une histoire et un profil psychologique, qui détermine les avantages de mon personnage. Les machines d’arcade sur lesquelles je peux jouer aux anciens jeux Activision des années 80 sont également excellentes. Ce ne sont pas des percées, mais ils apportent une bouffée d’air frais au gameplay poussiéreux de Call of Duty.

Image: © Activision / Capture d’écran ALLUMER 2020

Je ne sais pas si les paranoïaques peuvent viser particulièrement vite. Mais lier les avantages au profil du personnage est vraiment cool.



Image: © Activision / Capture d’écran ALLUMER 2020

Si vous le souhaitez, vous pouvez également jouer à des classiques Activision comme « Enduro » sur certaines des machines d’arcade du jeu.



Image: © Activision / Capture d’écran ALLUMER 2020



Conclusion: Belle campagne, mais il y aurait eu beaucoup plus là-dedans

Le décor non utilisé des années 80 et l’atmosphère de jeu détendue qui l’accompagne, les missions de furtivité et d’espionnage intéressantes et variées et les nouvelles fonctionnalités de jeu, petites mais intéressantes, font de la campagne « Call of Duty: Black Ops Cold War » une campagne pour moi fait une expérience spéciale.

Cependant, cela aurait pu être encore mieux: il y a clairement trop peu de chansons des années 80. L’ambiance des années 80 aurait pu être encore mieux transportée avec plus de morceaux de musique – mais la musique de fond du jeu est également très bonne. Les différentes décisions que je peux prendre sont vraiment cool, mais j’aurais aimé avoir une influence plus forte sur le cours de l’action. Activision aurait également pu enfin résoudre le problème des camarades IA inutiles dans « Call of Duty: Black Ops Cold War », mais ils agissent toujours selon la devise de A-Team: « Tous tirent, personne ne frappe ». Cela correspond bien thématiquement au décor des années 80, mais quand je suis sur la route avec mes camarades Woods, Mason ou Adler, ils devraient aussi aimer s’occuper de quelques adversaires.