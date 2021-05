Call of Duty Games amène Rambo et John McClane à la fête cette semaine

Quelques icônes d’action authentiques des années 80 arrivent Appel du devoir. John Rambo, interprété par Sylvester Stallone dans les films, ainsi que John McClane, joué par Bruce Willis dans le Mourir dur franchise, font leur chemin vers les jeux vidéo très populaires dans le cadre de la Héros d’action des années 80 un événement. Une nouvelle bande-annonce publiée par Activision a précédé l’action, y compris des aperçus d’eux en action, ainsi que des aperçus de lieux emblématiques.

La bande-annonce du jeu vidéo s’ouvre sur quelques plans d’action de Rambo avant le Héros d’action des années 80 la carte de titre apparaît. Nous avons une voix off qui rappelle beaucoup une bande-annonce de film des années 80. Nous voyons également des endroits familiers, tels que Nakatomi Plaza. Fait intéressant, les images nous montrent énormément de Rambo, mais nous ne voyons pas grand-chose, voire aucun, John McClane. Reste à savoir s’ils sauvegardent ou non cette révélation après le lancement. Dans tous les cas, les deux caractères seront ajoutés à tous les Appel du devoir jeux, y compris Call of Duty: Black Ops Old War, Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Mobile.

le Rambo Le lot sera disponible le 19 mai. Le lot comprend l’opérateur légendaire et deux mouvements de finition, dont un utilisant son arc et sa flèche. Il est également livré avec trois plans d’armes légendaires, un fusil d’assaut, un LMG et un plan de couteau, ainsi qu’une carte de visite et un emblème légendaires, ainsi qu’une montre et un charme épiques. le Mourir dur le bundle sera disponible le même jour. Il comprend l’opérateur légendaire, un coup de grâce et trois plans d’armes légendaires. Les plans sont pour un fusil tactique, deux SMG et un fusil d’assaut. Le lot comprend également une carte d’appel et un emblème légendaires, une montre épique et un charme d’arme épique.

Ce sont en effet deux des personnages d’action les plus emblématiques de l’histoire du cinéma. Et ils peuvent tous les deux avoir du gaz dans le réservoir en dehors des jeux vidéo. Rambo: dernier sang n’était pas exactement un succès, mais Sylvester Stallone n’a pas entièrement exclu une sixième entrée dans la série. Il a également été question d’une émission de télévision au fil des ans, bien que rien ne se soit concrétisé. Pendant ce temps, l’idée d’un Mourir dur prequel / suite qui montrerait John McClane dans sa jeunesse avant que les événements du film original soient toujours censés être dans les cartes. Cependant, nous n’avons pas entendu beaucoup d’ententes concrètes sur ce front depuis la fusion Disney / Fox.

Les deux Rambo et Mourir dur le contenu sera en direct le 19 mai à 21 h HP, après les mises à jour de Guerre froide Black Ops le 18 mai Warzone le 19 mai à 21 h HP. De plus, le Héros d’action des années 80 l’événement arrivera pour Call of Duty: Mobile le 20 mai à 17 h HP. Activision dit s’attendre à ce que John McClane et John Rambo apparaissent dans le magasin, ainsi que les armes à feu en mode multijoueur à durée limitée. Assurez-vous de vérifier la bande-annonce par vous-même. Cette nouvelle nous parvient via CallOfDuty.com.

Sujets: Call of Duty, Jeux vidéo