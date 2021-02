« Call of Duty: Cold War » pourrait apporter le mode zombie de Black Ops 2

« Call of Duty: Black Ops Cold War » Les zombies peuvent ramener un mode populaire de « Black Ops 2 ». S’adressant à Twitter, la principale source d’informations privilégiées et de fuite sur Call of Duty, ModernWarzone, a révélé que Treyarch pourrait ramener Grief et l’ajouter à l’expérience des zombies de la guerre froide.

Le chagrin pourrait revenir dans la saison 2 de #BlackOpsColdWar. Pour ceux qui ne le savent pas, le chagrin est un mode de jeu Zombies où vous pouvez littéralement chagriner vos adversaires dans des zombies. Introduit pour la première fois avec Tranzit dans BO2! – ModernWarzone (@ModernWarzone)

4 février 2021





Malheureusement, ModernWarzone ne divulgue pas beaucoup plus, ni ne divulgue sa source sur de telles informations.

Cela étant dit, oui Il y a des rumeurs selon lesquelles cela se produit, cela peut indiquer que non seulement le mode sera ajouté, mais qu’il sera bientôt ajouté. Le rapport n’en fait pas mention, il ne s’agit donc que de spéculation.

Pour ceux qui ne savent rien de Douleur, l’objectif principal est de survivre le plus longtemps possible contre des hordes infinies de zombies et survivre à l’autre équipe. Et dans ce mode, les joueurs peuvent s’attaquer les uns les autres.

Au moment de la note, tout ce qui précède va des rumeurs aux spéculations, ce qui signifie que les informations doivent être prises à la légère.

Tandis que, ModernWarzone est une source fiable et réputée, la déclaration elle-même est un peu évasive et légère sur les détails.