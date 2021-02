"Call of Duty Black Ops Guerre froide et zone de guerre": La saison 2 apporte tout

Activision a publié la bande-annonce officielle de la saison 2 dans Call of Duty Black Ops Cold War et Warzone. Cela commence le 25 février et nous envoie dans les jungles d’Amérique du Sud. Autre nouveauté: plus de cartes, d’armes, de séries de morts, de modes, d’opérateurs et une nouvelle passe de combat.

L’agent Adler vient de mal en pis: s’il devait lutter avec son ennemi juré Stitch dans la saison 1, il sera capturé dans la saison 2 par le nouvel opérateur Naga en Amérique du Sud. Votre travail consiste à libérer Adler et à prévenir les attaques de gaz toxiques, révèle Activision dans le blog « Call of Duty ».

Ce sont les nouveaux opérateurs, armes et cartes

Notre arme préférée dans la saison 2: la bêche pliante.

Ceux qui sont moins intéressés par l’histoire de « Black Ops Cold War » peuvent s’attendre à quatre autres opérateurs, six armes, trois modes de jeu, quatre cartes et une nouvelle série de morts pour le multijoueur. scélérat Naga est disponible pour tous les joueurs dès le début de la saison. Les opérateurs Maxis, Loup et Rivas apparaissent comme des DLC payants au cours de la saison.

Ce sont les nouvelles armes à feu Fusil d’assaut FARA 83 (Niveau 15 dans le Battle Pass) et que SMG LC10 (Niveau 31 dans le Battle Pass). Plus tard dans la saison 2, il y en aura un autre machette, sur Pelle pliante, le Arbalète R1 Shadowhunter et le Fusil de précision ZRG ajoutée. Ces armes ne sont pas disponibles dans le Battle Pass, mais doivent être débloquées via des défis ou avec des plans achetés.

Le nouveau Killstreak « Machine à mort » (un mini-pistolet) et les modes et cartes suivants offrent une bouffée d’air frais en multijoueur:

Jeu d’armes à feu (Mode où chaque tuer apporte une arme plus puissante)

(Mode où chaque tuer apporte une arme plus puissante) Stocker (Mélange de Kill Confirmed et Hardpoint, 6vs6)

(Mélange de Kill Confirmed et Hardpoint, 6vs6) Hardpoint Multi-Team (dix équipes de 4 joueurs se battent pour la victoire sur les plus grandes cartes « Black Ops Cold War »)

(dix équipes de 4 joueurs se battent pour la victoire sur les plus grandes cartes « Black Ops Cold War ») apocalypse (Carte 6vs6 dans la jungle du Laos)

(Carte 6vs6 dans la jungle du Laos) Golova (Carte Fireteam dans la plaine de l’Oural)

(Carte Fireteam dans la plaine de l’Oural) Manoir (Carte 2vs2 et 3vs3 à La Havane)

(Carte 2vs2 et 3vs3 à La Havane) Miami Strike (Remake de la carte 6vs6 de la carte de Miami)

Plus de nourriture pour le mode Zombies

Le nouveau chapitre sur les zombies Outbreak propose de nouvelles fonctionnalités et missions intéressantes.

Si vous aimez chasser les zombies dans « Black Ops Cold War », vous pouvez en savoir plus sur le prochain chapitre de l’histoire de Dark Aether intitulé Épidémie avoir hâte de. Cette fois, vous vous retrouvez sur une immense carte des montagnes de l’Oural, sur laquelle de nombreuses nouvelles fonctionnalités vous attendent. Y compris de nouveaux adversaires zombies, des défis et des récompenses. Les missions comprennent une chasse aux adversaires d’élite en utilisant le suivi par satellite, une escorte d’un rover vers un portail dimensionnel et la défense d’une base contre des hordes de morts-vivants.

« Warzone »: il y a un grondement dans le métro de Verdansk

Seule la personne portant la radio est sauvée par l’hélicoptère dans le mode de jeu Exfiltration.

En plus des nouveaux opérateurs et armes de « Black Ops Cold War », qui seront également disponibles dans « Warzone », il y a aussi quelques nouvelles fonctionnalités pour la Battle Royale. « Warzone » en obtient quelques-uns autres points d’intérêt comme le pétrolier Vodianoy, qui accoste près du port. Activision tease également un mystérieux grondement souterrain à Verdansk, mais nous ne saurons de quoi il s’agit que plus tard.

Les modes sont également nouveaux Exfiltration et Résurgence extrême pour la carte Rebirth Island. Dans le premier mode de jeu, vous devez emporter une radio portable avec vous jusqu’à la fin du jeu, pour être secouru par un hélicoptère. Le transporteur radio est visible sur la carte pour tous les autres joueurs et doit se préparer à une chasse sauvage.

Resurgence Extreme est une version renforcée de Resurgence on the Map Rebirth Island. Plusieurs escouades avec réapparition activée se battent pour la victoire. Cette fois, cependant, avec jusqu’à 90 joueurs.