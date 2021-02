Call of Duty: Black Ops Cold War, Warzone Saison 2 datée du 25 février

Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone rechargeront tous deux leurs offres de contenu à partir du 25 février 2021 avec le lancement de la deuxième saison. Comme révélé dans la bande-annonce cinématique ci-dessus, il s’appuie sur le thème habituel du Vietnam tout en laissant des indices sur la carte Battle Royale Verdansk. Les images ne donnent que des indices sur ce que ce nouveau lot de contenu peut contenir, mais c’est une pièce d’ambiance qui donne au moins le ton pour les mois à venir.

Charlie Intel croit que la bande-annonce nous donne un aperçu d’un nouvel opérateur, qui est le soldat qui tue Adler, et d’un nouveau SMG. L’arbalète et le minigun pourraient également figurer pendant la saison deux. Appréciez-vous Black Ops Cold War et Warzone en ce moment et vous en voulez plus? Bouclez votre ceinture dans les commentaires ci-dessous parce que vous l’avez compris.