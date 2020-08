Call of Duty: Black Ops Cold War, un autre AAA développé dans des conditions de travail terribles

L’industrie du jeu vidéo a connu une croissance exponentielle au fil des ans, et à ce stade, nous ne sommes pas surpris de parler de jeux vidéo qui atteignent vendre plusieurs millions d’exemplaires – En fait, dans certains cas, ne pas le faire est considéré comme un échec. Ce qui s’est passé en parallèle, c’est que l’argent généré par le secteur n’a pas été reflété dans les conditions de travail de nombreux développeurs, et Call of Duty: Black Ops Cold War va être un de ces exemples.

Call of Duty: Black Ops Cold War, pas de place pour les employés temporaires

De cette manière, nous nous retrouvons à nouveau avec Jason Schreier, de Bloomberg, et son travail d’exploration pour l’industrie du jeu vidéo, une avec beaucoup plus d’ombres qu’il n’y paraît. Donc dans son nouvel article Schreier souligne un certain nombre de problèmes qui ont nui aux nombreux travailleurs temporaires de Call of Duty: Black Ops Cold War: ils ne recevront pas d’extras économiques malgré la capacité d’obtenir d’excellents résultats sur le marché, ils n’ont pas eu de périodes de vacances et leur salaire de base est à un niveau très bas, évidemment en dessous de ce que le jeu finira par générer.

En réalité, Schreier nous laisse une anecdote qui reflète assez clairement ce que signifie être un travailleur temporaire Activision Blizzard, façonnant Call of Duty: Black Ops Cold War: À Noël 2018, de nombreux intérimaires du projet ont reçu une invitation à une fête dont le but était que chacun se détende le plus possible. Cependant, peu de temps après, certains de ceux qui ont reçu l’invitation susmentionnée ont été informés que ce fait C’est arrivé par erreur, car l’idée était que les travailleurs temporaires ne participaient pas de Call of Duty: Black Ops Cold War – même s’ils ont fait partie de l’équipe pendant une longue période de temps -.

La vérité est que dans le cadre de Tempête De Neige nous nous retrouvons avec l’une des entreprises qui a été la plus touchée par des problèmes internes ces dernières années: depuis conflits politiques même d’autres que les nombreux cas de harcèlement et conditions inégales qui voient progressivement le jour dans le secteur. Logiquement, il n’est pas nécessaire de biffer Tempête De Neige en tant que méchant dans le secteur, mais pour prendre en compte à la fois l’entreprise et toute autre personne impliquée dans des projets AAA qui, malgré l’argent dont ils disposent, ont encore une grande partie de l’équipe de développement dans de mauvaises conditions.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂