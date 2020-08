Call of Duty: Black Ops Cold War sera lancé le 13 novembre: tout ce que vous devez savoir

Tendance FP28 août 2020 13:41:21 IST

Activision a lancé la bande-annonce de son prochain jeu CoD, le Call of Duty: Guerre froide Black Ops. La bande-annonce présente diverses séquences d’action à couper le souffle ainsi que des images réelles de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique.

Le joueur doit traquer un espion soviétique qui porte le nom de code Perseus. Plusieurs personnages réels ont été utilisés pour définir le ton et le scénario du jeu.

Sortie le 13 novembre pour PlayStation 4, Xbox One et PC, le jeu est maintenant disponible en pré-commande sur son site officiel.

Il y a également une révélation multijoueur en magasin et les fabricants vont faire une révélation mondiale le 9 septembre.

Selon un rapport de Le bord, le jeu sera disponible pour le jeu croisé à travers les générations et pas seulement les plates-formes. Par conséquent, les joueurs de PlayStation 4 peuvent jouer avec ceux de la Xbox Series X et ainsi de suite.

Guerre froide Black Ops verra la renaissance de certains personnages classiques. Alex Woods, Frank Mason et Jason Hudson, tous faisant partie de l’original Black Ops (2010), figurera dans le jeu 2020.

Les développeurs ont révélé que Call of Duty: Guerre froide Black Ops pour les consoles de nouvelle génération comme PS 5 sortira pendant les vacances 2020 aux États-Unis et au Canada, et à la fin de 2020 pour le reste du monde.

La date de sortie prévue sur la Xbox Series X n’a ​​pas encore été spécifiée, mais le jeu arrivera sur la plate-forme d’ici cette année.

En tant que membre de Ligue Call of Duty en streaming en ligne le 30 août, Activision va donner 10000 clés bêta à ceux qui regardent le flux sur le site de la ligue. Ces clés numériques vous donneront un accès anticipé à la bêta ouverte du jeu.

