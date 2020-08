Call of Duty Black Ops: Cold War sera disponible sur PC uniquement avec Battlenet

Une chose à laquelle nous sommes déjà habitués dans l’industrie du jeu vidéo est de voir des franchises qui lancent de nouvelles tranches sur une base annuelle, des sociétés telles qu’Activision ou Electronic Arts étant les plus connues pour faire cette pratique.

Cette année, rien n’a encore été vu du nouvel opus de la saga CoD, qui à ce stade avait déjà beaucoup de détails montrés chaque année, pour l’instant nous devons nous contenter du premier teaser trailer publié la semaine dernière, en plus étant appelé Call of Duty Black Ops: Cold War.

Call of Duty Black Ops: Cold War sera exclusif à Battlenet sur PC

Nous avons également pu voir quelle sera la couverture du titre, en plus de cela, nous savions déjà que 26 août prochain Nous aurons de bonnes nouvelles concernant ce nouveau titre de la franchise qui pour l’instant n’a fait que susciter de bons sentiments chez les fans.

Call of Duty Black Ops: Cold War sera entièrement multiplateforme et arrivera à la fois sur Xbox One et PS4, en plus d’attendre avec impatience la confirmation d’une version de la Xbox Series X. Nous verrons également ce titre atteindre PC, bien que comme cela ait été confirmé ne fait rien sur le compte depuis Twitter sur l’actualité de la saga, ce nouveau jeu Il sera également exclusif au magasin Battlenet, donc Activision continue de laisser de côté d’autres magasins tels que Steam et ils continuent de se concentrer sur le lancement de ces jeux sur leur propre plateforme grâce à l’union avec Blizzard

Juste pour clarifier pour tout le monde … Je ne pense pas qu’un jeu Call of Duty sortira jamais pour PC sur autre chose que Blizzard Battle net à l’avenir, car Activision Blizzard parvient à conserver 100% des bénéfices sur les ventes PC par rapport au partage avec Steam. – Nouvelles de Call of Duty (@charlieINTEL) 21 août 2020

Nous voulons vraiment voir qu’ils nous ont préparés dans quelques jours avec Call of Duty Black Ops: Cold War, moment auquel la confirmation de nombreux détails techniques du jeu est enfin attendue, en plus de voir officiellement le premier gameplay.