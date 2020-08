Call of Duty: Black Ops Cold War sera à la gamescom 2020

Call of Duty: Guerre froide Black Ops il a été confirmé il y a jours comme la prochaine étape de la franchise de guerre, une qui sera entièrement révélée plus tard cette semaine. À tel point que dans quelques jours à peine la présentation officielle du jeu vidéo sera donnée, dont nous savons maintenant qu’une seconde suivra exposition organisée pour la gamescom 2020 – qui vise à avoir beaucoup de jeux vidéo -.

Call of Duty: Black Ops Cold War participera à la gamescom 2020

Ensuite, nous vous laissons avec Le tweet de Geoff Keighley, l’hôte de la Gamescom 2020 Opening Night Live, à travers laquelle nous avons pu confirmer la présence de Call of Duty: Black Ops Cold War à l’événement en question:

Comme nous pouvons le voir, Keighley définit ce que nous verrons de Call of Duty: Black Ops Cold War dans la gamescom 2020 comme ‘Première mondiale‘, ce qui nous garantit une chose: ce sera quelque chose qui n’a pas été montré lors de la présentation de la veille. En ce sens, il serait logique de spéculer que le 26 août 2020, nous aurons un échantillon de bande-annonce et lors de l’événement Opening Night Live à la gamescom – qui aura lieu pendant le 27 août – on peut profiter du premier gameplay de ce nouveau tireur de la part de Treyarch – avec la collaboration de Raven Software -.

En fin de compte, nous nous souviendrons que la gamescom 2020 a confirmé que parmi toutes ses annonces, nous atteindrions profiter d’au moins 20 jeux vidéo. Bien que l’identité de la plupart d’entre eux reste un mystère, nous savons déjà par exemple que les Fall Guys nous ravira par leur présence avec un seul objectif: présenter sa surprenante saison 2. En revanche, avec l’annonce de Call of Duty: Black Ops Cold War, il y a lieu de croire que l’événement pourrait être l’un des plus mémorables à ce jour en 2020.

Call of Duty: Black Ops Cold War sortira à une date qui sera annoncée aujourd’hui 2020. Le titre devrait être disponible à l’adresse PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC.

