Call of Duty: Black Ops Cold War Season One ajoute encore plus de cartes et de modes en février

Le contenu continue à arriver pour Call of Duty: Black Ops Cold War alors qu’Activision annonce que plus de cartes et de modes seront ajoutés à la fois au multijoueur et aux zombies en février. Firebase Z est le nouvel emplacement pour les zombies tandis que Call of Duty: Black Ops 2 map Express revient dans Black Ops Cold War le 4 février 2020. Si vous cherchez quelque chose de nouveau en ce moment, le Sanatorium est en direct au moment où nous parlons – un multijoueur carte abritant des combats de 40 joueurs!

De nouveaux modes sont également en route, notamment Dropkick et Snipers Only Moshpit. Ensuite, les joueurs de Call of Duty: Warzone ont le rachat, Armored Royale, Mini Royale et Rumble à espérer. Il y a tellement de contenu à être enthousiasmé par cela, heureusement, cette infographie pratique résume bien tout.

De plus, il y aura un nouvel opérateur à jouer sous le nom de Zeyna à partir de jeudi prochain, tandis qu’une arme de mêlée appelée Wakizashi est en direct dans le jeu en ce moment. C’est une lame tranchante prête à trancher et à couper en dés. N’oubliez pas que si vous ne possédez pas Call of Duty: Black Ops Cold War, vous pouvez jouer gratuitement au mode Zombies pendant une semaine, qui comprend désormais le nouveau mode Cranked. C’est beaucoup de choses pour vous permettre de continuer jusqu’à ce que la saison deux se déroule.