Call of Duty: Black Ops Cold War reçoit une nouvelle mise à jour; notes de mise à jour et tous les changements

Cela fait un peu plus d’une semaine depuis Call of Duty: Guerre froide Black Ops est déjà dans le marché Et, bien que nombreux soient ceux qui attendent avec impatience le 10 décembre pour l’intégration entre Guerre froide des opérations noires Oui Warzone, Treyarch continue de mettre à jour son nouveau travail. Récemment, le jeu vidéo a reçu une nouvelle mise à jour axée sur la résolution de certains bugs présents dans le travail et, en particulier, dans le mode Zombies.

Le mode Zombies, tel que collecté sur CharlieINTEL, est le principal protagoniste de ce patch, être corrigé pour une bonne poignée de bugs présent dans le jeu depuis son lancement. Au-delà de cela, des bugs mineurs liés au multijoueur et à l’interface ont été corrigés. Vous pouvez consulter les notes de mise à jour avec tous les changements ci-dessous.

Notes de mise à jour du 21 novembre

Des morts-vivants

La stabilité

Plusieurs correctifs ont été ajoutés pour améliorer la stabilité.

Améliorations sur le terrain

Correction d’un problème qui empêchait certaines armes spéciales de tirer des munitions de la réserve lors de l’utilisation de l’anneau de feu de niveau 3.

IA ennemie

Correction d’un problème où les zombies arrêtaient d’attaquer les joueurs après avoir transporté l’éther sombre.

Correction d’un problème rare qui faisait apparaître un Megaton de manière inattendue près des joueurs.

Correction d’un problème qui provoquait un retour d’informations incorrect sur les dégâts d’armure pour les zombies lourds.

Intel

Correction de plusieurs problèmes avec l’onglet Intel dans Barracks.

Exfil

Correction d’un problème qui empêchait les zombies d’atteindre l’emplacement d’exfil.

Arcade des Dead Ops

Correction d’un problème où le score n’était pas attribué correctement.

Correction d’un problème où le joueur pouvait mourir en subissant des dégâts de chute dans la salle bonus Silverback Slideways.

Ajustements généraux

Correction d’un problème qui empêchait certaines réflexions spectrales d’apparaître sur la carte.

Multijoueur

Équipes de frappe: bombe sale: Correction d’un problème où le deuxième jeu du mode pouvait placer le joueur dans un lobby interarmes.

général

Correction de divers bugs avec l’invitation et la participation et l’onglet social du jeu.

Les icônes Double XP s’affichent désormais dans les halls, les écrans de chargement de niveau et le rapport après action lorsque les événements Double XP sont actifs.

