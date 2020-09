Call of Duty: Black Ops Cold War ramènerait des spécialistes comme des séries de pertes

Il y a quelques jours à peine, il a été présenté au monde Call of Duty: Guerre froide Black Ops, quittant le premiers détails de sa nouvelle campagne se déroulant dans la guerre froide et confirmant que ce serait le 9 septembre lorsque plus de détails sur le multijoueur seront publiés. Maintenant, grâce à un initié, l’un des détails les plus marquants du multijoueur aurait pu être révélé à l’avance, tel quel le retour des spécialistes de Black Ops 3 et 4 sous forme de séries de tueries pour le multijoueur.

Tel que collecté sur le portail Dexerto, a été l’utilisateur Tom Henderson, qui a déjà avancé dans les dernières nouvelles de Appel du devoir, qui a affirmé que de nombreuses armes spécialisées de Black Ops 3 et 4 comme le lance-flammes, l’arc, le lance-grenades ou la machine à mort frappera Black Ops Cold War comme des séries de pertes. Au total, selon Henderson, Il y a 18 séries de tueries dans Black Ops Cold War.

Mais ce n’est pas tout, et c’est qu’en plus des armes de spécialistes, Guerre froide des opérations noires pourrait recevoir De toutes nouvelles séries de tueries au fil des saisons. “Cela pourrait être la première année que nous recevons de nouvelles séries de tueries tout au long du cycle de vie du jeu, car plusieurs autres séries ont été conçues mais non implémentées pour le moment.“, il est dit Henderson.

Pour le moment, il n’y a plus de détails officiels à ce sujet, mais il semble que la révélation multijoueur du 9 septembre a beaucoup à nous offrir. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui survient lors de cet événement.

Activision a confirmé que la nouvelle tranche de Call of Duty arrivera sur PC, PS4 et Xbox One le 13 novembre, et plus tard pour PS5 et Xbox série x, il reste donc encore quelques mois pour profiter du jeu vidéo. D’autre part, nous soulignons que, oui les informations qui sont arrivés ces derniers jours sont corrects, Call of Duty: Guerre froide Black Ops aura avant son lancement avec une bêta du 8 octobre sur PS4 et quelques jours plus tard sur le reste des plateformes. Nous serons attentifs à confirmer ou refuser ces informations dans les meilleurs délais Activision rendez-le officiel.

