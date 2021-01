« Call of Duty: Black Ops Cold War » ramènera un avantage aux zombies

L’année s’est terminée, mais cela ne s’est pas arrêté Treyarch, développeur de « Call of Duty: Black Ops Cold War », donne un dernier indice sur ses projets pour 2021. Dans un nouveau tweet, le développeur a montré l’image d’une canette, « Tombstone Soda ».

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Soda de pierre tombale est un avantage qui a fait ses débuts en « Appel de devoir black ops II. » Après sa mort, une pierre tombale est placée à l’emplacement du joueur, où ses armes sont conservées. Dans les jeux précédents, le profit était représenté par une bouteille, mais le profit était représenté par des canettes « Guerre froide ».

Depuis le tweet montrer l’étiquette de la famille de Soda de pierre tombale dans une boîte, il y a fort à parier que le avantage pourrait être de retour dans le jeu très bientôt.

Développeur Treyarch n’a pas pu résister à l’utilisation du avantage comme un moyen de dire au revoir à 2020. Il tweeter Le développeur peut être trouvé ci-dessus.

Jusqu’à présent, il semble que recevoir le retour du avantage cela a été positif. Dans les réponses, divers fans ils ont exprimé leur bonheur avec la décision, tandis que certains ont mentionné des avantages supplémentaires qu’ils aimeraient voir restitués.

« Call of Duty: Black Ops Cold War » est maintenant disponible pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.