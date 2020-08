Call of Duty: Black Ops Cold War proposera 4K et HDR; sera le titre le plus réaliste de la subsaga

Avec l’arrivée de Xbox série x et Playstation 5 Juste au coin de la rue, il y a de grandes attentes pour le saut technologique que l’industrie va faire. Microsoft et Sony ont déclaré à plusieurs reprises tout au long de l’année qu’une période de grande puissance graphique était à venir, et ces considérations ont été approuvées par les développeurs de l’industrie qui attendent beaucoup pour l’avenir. Ainsi, il est inévitable que tout ce qui est visuel est en discussion constante, et la récente exposition de Call of Duty: Guerre froide Black Ops il n’est pas exempté de telles évaluations.

Donc, Charlie INTEL a fait écho aux paroles de Dan Bunting, l’un des chefs de Treyarch, qui a divulgué plus de détails sur la composition technique de la production. Ainsi, en premier lieu, il a précisé que la technologie disponible pour le jeu vidéo partage une certaine structure avec le Guerre moderne de Salle de l’infini mais, en général, le moteur et la technologie utilisés dans Guerre froide des opérations noires date de 2015, donc Opérations noires 3 c’est le vrai point de départ. Cependant, le développeur a travaillé dur pour reconstruire ces outils et proposer une version modernisée dudit moteur, toujours avec l’intention de l’adapter à la Xbox Series X et à la PlayStation 5.

D’un autre côté, Alberto Noti, directeur lumière de Logiciel Ravenont ajouté qu’ils cherchaient à obtenir un résultat photoréaliste, rendant le jeu visuellement impressionnant et dépassant les canons atteints jusqu’à présent par la franchise. L’objectif, met en valeur le créatif, est représentent fidèlement les années 80, pour lequel ils auront un soutien 4K et HDR.

En fin de compte, il garantit que l’équipe a cherché à exploiter les capacités du moteur à la limite, générant le “aventure plus réaliste“ de la saga Black Ops depuis qu’elle “considérablement amélioré” ces dernières années face à la nouvelle génération. Par conséquent, il semble qu’avec Call of Duty: Guerre froide Black Ops Un voyage visuel agréable nous attend lorsqu’il sera disponible sur Xbox Series X et PlayStation 5, bien qu’il arrivera pour la première fois le 13 novembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4.

