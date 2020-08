Call of Duty: Black Ops Cold War: L’histoire du mode Zombies sera toute nouvelle

Alors que beaucoup continuent de profiter d’une imparable Call of Duty: Warzone et Guerre moderne, la vérité est que la date de sortie d’un nouvel opus de la saga se rapproche de plus en plus. Et est-ce le 13 novembre va enfin atterrir un tant attendu Call of Duty: Guerre froide Black Ops, qui sera une suite directe du premier opus de la franchise de Treyarch. Bien que la plupart des joueurs soient plus conscients de leur campagne ou de leur mode multijoueur, on sait déjà que aura un mode Zombies, et maintenant ils sont apparus plus de détails sur son histoire.

Ce fut le récit de Instagram de aet0, un compte arabe qui recueille des nouvelles, des fuites et des rumeurs sur la saga Appel du devoir (inclus, bien sûr, Black Ops Cold War), Celui qui a partagé ces supposées informations sur le mode Zombies du nouvel opus via la publication que vous pouvez voir juste en dessous.

Dans la description, on peut lire “Officiel: le mode Histoire des zombies Guerre froide des opérations noires elle est nouvelle. La pandémie qui a été totalement causée par les événements de la guerre froide, qui a provoqué la propagation des zombies. ” Apparemment, ces informations proviennent du propre blog de Activision le jour de l’annonce du nouveau tireur, puisque là tu pouvais lire “un nouveau chapitre du mode Zombies”, quelque chose qui paraphrase aet0 dans votre message.

Le mode Zombies de Warzone arriverait lorsque le mode de Black Ops Cold War serait annoncé

Un autre détail mentionné dans une autre publication par le compte de Instagram mentionné ci-dessus, est-ce que la rumeur Zombie Royale viendrait à Warzone coïncidant avec le Annonce du mode Zombies de Black Ops Cold War, qui devrait avoir lieu dans quelques semaines.

Quant à la nouvelle histoire des Zombies dans le nouveau jeu, elle ne peut pas exciter les plus nostalgiques qui se souviennent avec tendresse de tout le savoir qu’il y avait sur le mode Zombies de Call of Duty Black Ops, bien qu’il apportera un air frais que de nombreux autres joueurs apprécieront.

