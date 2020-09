Call of Duty: Black Ops Cold War: Fuite du gameplay multijoueur

Une grande partie de la communauté fanatique de la tireurs les bellicistes attendent beaucoup de l’arrivée de Call of Duty: Guerre froide Black Ops commercialiser ensuite 13 novembre. Mais avant que la date susmentionnée n’arrive, les joueurs doivent assister à la Présentation multijoueur le 9 septembre. Mais la vérité est que les fuites sont à l’ordre du jour à de nombreuses reprises, et avec le titre de Activision ça n’allait pas être moins. Alors ils ont tellement fui une brève gameplay le titre de l’action multijoueur.

Il gameplay dont nous sommes de Call of Duty: Guerre froide Black Ops est devenu très populaire en Reddit pour des raisons logiques. Notamment la qualité vidéo laisse à désirer et on ne voit pas trop non plus depuis le clip seul ne dure que 26 secondes. Vous pouvez le voir ci-dessous:

Call of Duty: Black Ops Cold War a divulgué un gameplay

Tu peux voir le médailles qui sont atteints pendant le combat comme Premier sang, par exemple.

qui sont atteints pendant le combat comme par exemple. On peut également voir une partie du animations des mouvements comme le sprint, le rechargement, la visée, le tir, l’allongement …

des mouvements comme le sprint, le rechargement, la visée, le tir, l’allongement … Ce gameplay Il sert de premier regard sur l’interface utilisateur (mini-carte, score de chaque équipe …)

(mini-carte, score de chaque équipe …) Nous pouvons également voir ce que cela semble être une compétence qui doit être rechargée, bien que ce soit plus de spéculation qu’autre chose. L’icône dont nous avons parlé apparaît juste à côté des grenades.

bien que ce soit plus de spéculation qu’autre chose. L’icône dont nous avons parlé apparaît juste à côté des grenades. Se peut voir une des cartes qui composeront les différents scénarios où les combats de Call of Duty: Guerre froide Black Ops.

Si nous voulons voir un gameplay fait et droit de Call of Duty: Guerre froide Black Ops en haute qualité et où nous pouvons jeter un coup d’œil à tout ce qu’il propose, nous devrons continuer à attendre mercredi prochain 9 septembre.

