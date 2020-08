Call of Duty: Black Ops Cold War fixe la date et l’heure de sa présentation avec un nouveau teaser

Le moment est venu pour les responsables de la franchise Appel du devoir mettez la carte sur la table et présentez le prochain titre de la franchise, qui aura le sous-titre de Guerre froide des opérations noires. C’est pourquoi il n’est pas étrange que non seulement ils filtreraient plusieurs données sur le jeu vidéo attendu, mais les propres Activision nous a laissé un autre indice sur lui avec plusieurs petits aperçus de votre proposition.

Cependant, comme nous l’avons déjà dit, l’entreprise cessera très bientôt de tourner autour du pot; plus précisément mercredi prochain, 26 août, lorsque Call of Duty: Guerre froide Black Ops est présenté au monde avec une première bande-annonce qui nous permet de connaître plus de détails sur lui. De plus, les personnes en charge du jeu ont voulu terminer ces informations avec un nouveau teaser qui Il nous a laissé les horaires auxquels se tiendra la présentation susmentionnée.

Pour cette raison et sans plus tarder, nous vous laissons la courte vidéo qui a partagé Activision pour, ci-dessous, vous laisser avec les heures auxquelles Call of Duty: Black Ops Cold War sera présenté selon la région dans laquelle vous vivez.

𝙺𝚗𝚘𝚠 𝚈𝚘𝚞𝚛 𝙷𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 ██ ██ ██████ █ ████ █. ██ ████ ████ 𝙰𝚞𝚐𝚞𝚜𝚝 𝟸𝟼 █ 𝚅𝚎𝚛𝚍𝚊𝚗𝚜𝚔. 𝟷𝟶: 𝟹𝟶𝚊𝚖 𝙿𝚃 ████. ████ ██ ███. pic.twitter.com/hS5WkvgXeR – Call of Duty (@CallofDuty) 24 août 2020

Présentation de Call of Duty: Black Ops Cold War le 26 août

Espagne : à 19h30

: à 19h30 Mexique: à 12h30 l’après-midi

à 12h30 l’après-midi Pérou: à 12h30 l’après-midi

à 12h30 l’après-midi Equateur: à 12h30 l’après-midi

à 12h30 l’après-midi La Colombie: à 12h30 l’après-midi

à 12h30 l’après-midi Chili: à 13h30

à 13h30 Venezuela: à 13h30

à 13h30 Bolivie: à 13h30

à 13h30 Argentine: à 14h30

Enfin, nous ne pouvons que vous rappeler qu’après la présentation de Call of Duty: Guerre froide Black Ops, le jeu sera revu dans le Open Night Live 2020 le 27 août prochain. Vous pouvez vérifier tous les détails en cliquant sur ce même lien.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂