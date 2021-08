Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone Reload avec une cinquième saison

Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone renforcent leurs magazines d’armes le 12 août 2021 alors que le lancement de la saison cinq déploie un nouveau contenu sur les deux mastodontes multijoueurs en ligne. Activision s’est arrêté de détailler à quoi cela ressemble réellement, mais attendez-vous à de nouvelles cartes pour Black Ops Cold War, un autre Battle Pass qui comprend les deux titres, et un nouvel opérateur et des armes pour rafraîchir les chargements. La bande-annonce ci-dessus plante le décor. « Rien ne s’oppose à ce que Stitch lance les dernières étapes de son plan », lit-on dans la description qui l’accompagne.

Il convient également de rappeler qu’Activision est actuellement poursuivie pour des allégations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment chez Blizzard. Le président J. Allen Brack a démissionné de son poste aujourd’hui « pour poursuivre de nouvelles opportunités ». Jen Oneal et Mike Ybarra le remplacent en tant que co-leaders.