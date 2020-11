Call of Duty: Black Ops Cold War est sorti: achetez-le ici maintenant!

La dernière ramification CoD Call of Duty: Guerre froide Black Ops d’Activision et des studios de développement Treyarch et Raven 13 novembre 2020 sorti pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC.

Si vous avez précommandé le jeu dans l’édition numérique, vous avez désormais accès aux bonus de précommande. Sinon, vous pouvez désormais acheter le jeu dans différentes boutiques en ligne.

Remarque: Il est également bon de savoir que Black Ops Cold War n’est pas pour Steam, mais exclusif pour Battle-net-Client depuis Activision ou Blizzard apparaît.

Toutes les informations sur différentes éditions y compris l’édition ultime et plus, nous avons clairement résumé pour vous dans cet article:

Acheter maintenant Call of Duty: Black Ops Cold War – toutes les éditions

Dans l’ensemble, il y a trois éditions différentes extrait de « Black Ops Cold War »:

édition standard

Bundle inter-génération

Edition ultime

Il y a ceux ici édition standard:

Bundle inter-génération pour Xbox Series X et PS5:

L’édition Cross-Gen contient également le jeu, mais pour le génération actuelle et à venir. Le prix est 74,99 euros.

Édition ultime + Battle Pass:

le Edition ultime contient immédiatement que Bundle inter-gène et aimerait convaincre avec n’importe quel contenu bonus. Le prix est 99,99 euros.

Selon le CoD-Tracker, les équipements suivants sont inclus pour les joueurs:

Jeu principal – Call of Duty: Guerre froide Black Ops

– Call of Duty: Guerre froide Black Ops Version actuelle et nouvelle génération la plateforme respective

la plateforme respective Pack Battle Pass (1 Season Battle Pass + 20 niveaux)

(1 Season Battle Pass + 20 niveaux) Pack d’armes de confrontation

Forfait terre, mer, air avec 3 skins d’opérateur, 3 skins de véhicule et 3 plans d’armes

«Call of Duty: Black Ops Cold War» est sorti le 13 novembre 2020. Si vous ne voulez manquer aucune actualité ou article, consultez régulièrement notre alimentation dans ou sur PlayCentral.de passé!

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂