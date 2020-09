Call of Duty: Black Ops Cold War confirme le retour d’une série de pertes emblématiques

Call of Duty: Guerre froide Black Ops sortira dans quelques semaines, devenant ainsi l’un des jeux vidéo les plus attendus pour le reste de 2020. De cette manière, demain, nous pourrons profiter la révélation de son mode multijoueur, sur lequel ils ont déjà pu « confirmer » certains aspects tels que une première sélection d’armes. Maintenant, nous découvrons qu’un série de tueries emblématiques a été annoncé par le propre Activision pour le jeu.

Le RC-XD revient dans Call of Duty: Black Ops Cold War

Ensuite, nous vous laissons avec le tweet du compte officiel de Call of Duty confirmant le retour du RC-XD:

Comme nous pouvons le voir, non seulement il est possible de voir clairement le véhicule radiocommandé, mais en même temps, nous pouvons lire l’identification RX – ce qui pourrait indiquer qu’il s’agit d’un modèle légèrement différent -. Pour ceux qui ne se souviennent pas de cette séquence, on se rappellera qu’elle consiste en un petite voiture radiocommandée avec des explosifs qui peuvent être déclenchés à volonté par le joueur, ayant la capacité d’éliminer plusieurs ennemis en même temps si vous êtes suffisamment proche de tous. D’un autre côté, nous soulignerons également qu’il s’agissait de l’une des séries « les moins chères » du jeu, ne nécessitant que 3 blessés.

Logiquement, pour le moment depuis Activision ont choisi de ne pas plonger dans les détails de cette série de meurtres dans Call of Duty: Black Ops Cold War, mais étant donné que la présentation de demain se concentrera sur la composante multijoueur, il semble suffisamment de chiffres pour que la voiture radiocommandée soit vue en action.

Call of Duty: Black Ops Cold War sortira pendant la 13 novembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Les personnes intéressées par les versions PS5 et Xbox Series X devront attendre qu’une date soit déterminée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂