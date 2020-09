Call of Duty: Black Ops Cold War: ce sont les armes confirmées jusqu’à présent

Bien que le prochain Mercredi 9 septembre sera présenté Call of Duty: mode multijoueur Black Ops Cold War, la communauté a déjà vu une gameplay filtré assez vaste du mode en ligne du nouveau tireur guerrier. C’était parce que, apparemment, un créateur de contenu qui avait accès au jeu (ainsi qu’à d’autres youtubeurs et banderoles) fait un bref diffusion par erreur d’un de ses jeux. En tout cas, c’est grâce à ça gameplay Quoi De nombreux détails ont été confirmés.

Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur l’un des aspects les plus importants de tout Call of Duty: armes. Jusqu’à présent, de nombreuses armes ont été vues à l’intérieur Guerre froide Black Ops, bien que logiquement ils ne soient pas tous présents dans le jeu. Ci-dessous, vous pouvez voir une liste de toutes les armes confirmées jusqu’à présent par des fuites, des vidéos officielles, etc. (via aet0 dans Instagram):

Armes confirmées pour Call of Duty: Black Ops Cold War

M16A2

MP5

SOCIMI821 (Uzi)

Skorpion

AK74U

AK5C

SKS

M16A4

RPK

Stoner 63

Remington 700

L96> L96A

Commando (XM4)

SPAS-12 (Gallo SA12)

Galil

Type 63

M1911

Comme vous pouvez le voir, une bonne poignée de toutes ces armes étaient déjà présents dans le Call of Duty original: Black Ops, tant de joueurs ne seront que très peu familiers avec eux. En fait, apparemment, ce titre a beaucoup à voir avec le reste de la série en ce qui concerne la jouabilité; Bien qu’il dispose d’un moteur graphique plus avancé, le mouvement ressemble beaucoup à celui de Opérations noires 4 (pas de gadgets futuristes, bien sûr) mais avec le décor du jeu avec Alex Mason.

Enfin, nous vous rappelons que Call of Duty: Guerre froide Black Ops prochainement sur PlayStation 4, Xbox One et PC 13 novembre. Ils ont également confirmé leur atterrissage sur les consoles de nouvelle génération lors de leur sortie.

