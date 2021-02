« Call of Duty: Black Ops Cold War » aura un nouveau mode zombies

« Call of Duty: Black Ops Cold War » bénéficierait d’un nouveau mode de « Zombies du monde ouvert » appelé Outbreak.

Dans d’autres nouvelles de COD – il y a un nouveau mode appelé Outbreak à venir. Je ne connais pas tous les détails, mais c’est censé être du style Treyarch, des zombies en coopération sur une carte Fireteam à grande échelle. J’ai entendu parler de «zombies du monde ouvert», alors prenez cela pour ce que vous voulez. – Okami (@ Okami13_)

10 février 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: 2020 a été l’année la plus vendue de « GTA V » depuis son lancement

Le rapport vient de Okami, un informateur de premier plan et un fuyant « Appel du devoir » qui a fourni des rapports fiables et des fuites sur « Modern Warfare », « Warzone », « Black Ops Cold War » et plus. Sur Twitter, Okami a non seulement révélé que le mode était en route, mais que « Il arrivera bientôt ».

Malheureusement, Okami ne divulgue pas beaucoup de détails, mais ce qu’ils remarquent, c’est que « C’est censé être un style Treyarch, des zombies coopératifs sur une carte Fireteam à grande échelle. »

Ajoutant à cela, Okami note qu’ils ont entendu le mode décrit, probablement de sources telles que « Zombies du monde ouvert ». Et c’est là que s’arrêtent les détails.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Nintendo annonce les jeux NES et SNES de février

Depuis que Okami partagé cela, le rapport a été approuvé et répété par plusieurs autres experts « Call of Duty », qui suggère que cela pourrait arriver.

Cependant, pour l’instant, Tout cela doit être pris avec un grain de sel. Tout ici n’est pas officiel et est sujet à changement.