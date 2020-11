Call of Duty: Black Ops Cold War annonce un skin gratuit et plus de cosmétiques pour Nuketown; Comment l’obtenir

Call of Duty: Guerre froide Black Ops Il est devenu un succès sans surprise et regorge de secrets et de détails importants à connaître. Nous, par exemple, vous avons dit comment sont toutes les fins de la campagne et comment les obtenir, ainsi que de quoi ils consistent chaque série de victimes. De la même manière, nous vous montrons ce qu’ils sont les meilleurs avantages du jeu pendant que nous expliquons comment ils sont tous les défis cachés (Dark Ops).

Mais en laissant de côté tous ces détails, nous allons nous concentrer sur quelque chose qui Activision a annoncé aujourd’hui même. Il s’agit d’un Paquet de peaux et des articles cosmétiques inspirés de Nuketown, la petite carte qui est le produit phare multijoueur de toute la série.

Comment obtenir le pack d’armes Nuketown

Le meilleur de tout est que vous pouvez l’obtenir maintenant. La façon de procéder est très simple; il y a deux façons d’obtenir ce package Call of Duty: Guerre froide Black Ops, et nous les expliquons ci-dessous:

D’une part, tous les joueurs qui se sont connectés Call of Duty: Guerre froide Black Ops entre son lancement et demain 20 novembre recevra ce forfait le même jour 20.

entre son lancement et demain recevra Ce n’est pas la seule chance de l’obtenir, car ce package sera également inclus avec tous les achats en jeu jusqu’au 4 décembre.

Un autre fait important à garder à l’esprit est que tous ces éléments peuvent également être utilisés dans Call of Duty: Warzone du prochain 10 décembre.

Contenu du coffret

Tir du fusil de chasse « Last Stop »: Comprend comme accessoires un canon de parachutiste de 21,6 « , un chargeur de 6 tubes RND, un viseur Milstop Reflex et une crosse Commando.

Comprend comme accessoires un canon de parachutiste de 21,6 « , un chargeur de 6 tubes RND, un viseur Milstop Reflex et une crosse Commando. Six charmes d’arme: chacune des six amulettes est mannequins, comme ceux que nous pouvons trouver à Nuketown.

chacune des six amulettes est comme ceux que nous pouvons trouver à Nuketown. Autocollant « Sujets de test »

Emblème « Légende de Nuketown »

Carte de visite « Omnibus »

Enfin, nous vous rappelons que La carte Nuketown ’84 sera disponible le 24 novembre.

