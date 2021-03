Call of Duty: Black Ops Cold War ajustera bientôt ses armes

« Call Of Duty: Black Ops Cold War » recevra sa première mise à jour de réglage des armes la semaine prochaine.

Treyarch a confirmé que le jeu recevait sa première passe d’équilibrage des armes dans le cadre d’une mise à jour de mi-saison.

Le développeur a confirmé qu’il y aura des ajustements aux armes LMG et plus d’ajustements pour les LX10, AK-74u, MAC-10, KSP 45, Milano 821, Krig 6, FFAR 1, Groza, Magnum, RPG-7 et bien d’autres. .

D’autres mises à jour incluent une passe d’équilibre complet pour se rabattre sur les fusils d’assaut, une révision des accessoires SMG et une amélioration des dégâts du lanceur contre les ennemis utilisant Flak Jacket en mode Hardcore.

Treyarch a publié un aperçu de la nouvelle carte du manoir sur son compte Twitter le 25 mars.

Les notes de mise à jour complètes sont disponibles sur le site officiel de Treyarch.

