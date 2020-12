« Call of Duty: Black Ops Cold war » ajoute la fonctionnalité demandée au mode Zombies

La dernière mise à jour de « Call of Duty: Black Ops Cold War » dans PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC ajouté une fonction au mode Des morts-vivants que les joueurs réclament depuis le nouveau COD le mois dernier.

Plus précisement, joueurs le chemin Des morts-vivants maintenant ils peuvent profiter du Écran partagé pour deux joueurs comme ils l’ont fait avec les modes Zombies précédents. On ne sait pas pourquoi cette fonctionnalité n’était pas disponible depuis le saut, mais elle est disponible maintenant.

Malheureusement, pour l’instant au moins La prise en charge de l’écran partagé est limitée à deux joueurs. En d’autres termes, si vous vous attendez à un écran partagé à trois ou quatre joueurs, cette mise à jour n’a rien changé.

Au moment de la publication, Treyarch n’a annoncé aucun plan pour étendre la prise en charge de l’écran partagé du chemin avec plus de joueurs, mais cela ne signifie pas que ce n’est pas possible ou que ce n’est plus possible.

L’écran partagé a été énorme pour l’attrait du mode au fil des ans, il est donc surprenant de savoir pourquoi la fonctionnalité n’est ajoutée que maintenant. Cela dit, pour ceux qui ont des amis ou des frères et sœurs qui ne le font pas avoir une copie du jeu, c’est une excellente nouvelle.