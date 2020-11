Call of Duty: Analyse de la guerre froide des Black Ops

Un an de plus, Activision met sur le marché sa livraison annuelle de Appel du devoir. Cette fois, nous avons un retour à Opérations secrètes et, plus précisément, on retrouve un petit redémarrage qui sort de l’environnement futuriste du dernier Opérations secrètes pour revenir à la guerre froide.

Le retour à la franchise a déjà parfaitement fonctionné en 2019 avec le redémarrage de Guerre moderne Oui Activision voulait répéter en 2020 avec Guerre froide des opérations noires. Le jeu vidéo se déroule au milieu de la guerre froide, après les événements de Opérations secrètes original. Mais parvient-il à retrouver l’essence de Appel du devoir perdu dans le dernier Opérations secrètes? Rejoignez-nous pour découvrir la réponse.

Étant donné que Guerre froide des opérations noires vous permet d’installer et de désinstaller, ainsi que de jouer complètement indépendamment de ses modes de jeu, l’analyse que nous avons en main les traitera, de même, complètement séparément.

Multijoueur

Le mode multijoueur est probablement le plus populaire du jeu. Je pourrais passer des milliers de mots à définir le fonctionnement des modes de jeu, à quoi ressemble le système de création de classe, à quel point il atteint la personnalisation des armes et des détails infinis qui, en vérité, avec un gameplay simple de ceux qui abondent sur Internet ils seraient beaucoup plus clairs pour vous. C’est pourquoi je vais me concentrer davantage sur les sensations laissées par le multijoueur de Guerre froide des opérations noires.

La première chose qui ressort lorsque nous entrons dans le multijoueur du nouveau Appel du devoirQuelle que soit la façon dont nous le faisons, nous pouvons voir l’intention manifeste de Treyarch de prendre du recul par rapport à leurs derniers jeux vidéo. Black Ops Cold War renverse l’évolution de la saga vers des jeux de plus en plus rapides, de plus en plus verticaux, avec de plus en plus de parkour et de gadgets en tout genre. Black Ops Cold War est, en un sens, un retour à une époque plus simple.

Le multijoueur de Guerre froide des opérations noires se débarrasse de plusieurs des ajouts qui étaient venus dans les livraisons précédentes au niveau mécanique. C’est un jeu beaucoup plus basique, plus pur en un sens. Et la vérité est que c’est quelque chose qui est apprécié. Black Ops Cold War revient à la course et au tir. Pas de saut, pas de jetpacks, pas d’armure folle; juste vous, vos armes, quelques grenades et la connaissance des cartes.

Des réminiscences demeurent, cependant, de l’évolution de Opérations secrètes dans les années passées. Les modes de jeu les plus spectaculaires (qui sont aussi, pour autant que j’ai pu le voir, les moins populaires), ouvrent les cartes et incluent des véhicules et des actions totalement incontrôlées, plus proches presque de la franchise Champ de bataille. Heureusement, tout cela est facultatif et les modes les plus classiques sont capables de récupérer à 100% cette essence de Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2.

En entrant pour évaluer le contenu en tant que tel, la vérité est qu’il n’y a pas trop de surprises. Les armes fonctionnent bien et le fusillade c’est bien mais pas génial, les designs de cartes sont variés et la plupart sont assez amusants; les sentiments aux commandes, en général, sont positifs. Ce n’est pas surprenant compte tenu des valeurs de production de l’œuvre, mais il est également juste de le souligner.

Dans la section visuelle, nous trouvons un travail qui se conforme graphiquement, même dans la génération de consoles que nous avons laissées derrière. Mais au-delà de la qualité de ses graphismes, le plus remarquable est que Call of Duty: Guerre froide Black Ops est capable de récupérer l’essence des premiers Black Ops également dans le graphique. Certaines cartes comme Moscou ont cette palette de couleurs sourdes, dans des tons de gris secoués de temps en temps par un rouge vif, qui nous transportent au temps de PS3 et ces interminables soirées de 2010.

Je ne sais pas à quel point la simple nostalgie est ou j’aime vraiment cette horrible esthétique, mais ce que je sais, c’est que tout cela clique dans ma tête et Guerre froide des opérations noires, au moins visuellement, je trouve cela extrêmement attrayant.

Il y a peu de mais à mettre en multijoueur de Guerre froide des opérations noires Au-delà, on aime certaines cartes ou d’autres, certains modes de jeu ou d’autres. Pour le meilleur ou pour le pire, l’innovation n’est pas l’un des points forts Appel du devoir Oui Guerre froide des opérations noires, prenant du recul par rapport aux livraisons précédentes, met sur la table un pari que nous avons déjà vu à de nombreuses reprises. Pas de surprise ni de chichi, Treyarch a frappé dans le mille avec ce que les fans les plus fervents ont demandé: un retour à 2010 à bien des égards.

Cloche

La campagne de Guerre froide des opérations noires Suivez le schéma multijoueur et revenez dans la guerre froide, abandonnant les conflits futuristes et les histoires folles. En ce sens, cette campagne reprend cette histoire racontée il y a 10 ans avec Mason comme protagoniste, mais la retourne pour s’adapter à l’époque (ou, au moins, essayer)

Bien que Appel du devoir Ce n’est pas exactement une saga caractérisée par une ambiguïté morale, Opérations secrètes C’est la subsaga qui explore probablement le plus cette facette avec des nuances de gris. La guerre froide est un conflit qui se prête beaucoup à cela, où les deux parties étaient armées jusqu’aux dents et vivaient dans une méfiance mutuelle qui, à tout moment, pouvait conduire à un conflit nucléaire.

Guerre froide des opérations noires prend cette idée et nous présente une histoire de complot et de secret racontée, comme toujours, du côté américain. Cependant, Treyarch a construit une campagne qui semble vouloir mettre les pieds sur le terrain boueux de l’ambiguïté morale d’une manière plus évidente que les tranches précédentes.

Boire des œuvres comme Apocalypse maintenant, le jeu nous embarque dans un voyage dans lequel plus nous sommes proches de la vérité, plus le monde qui nous entoure devient surréaliste et plus tout semble fictif. L’idée n’est pas du tout mauvaise et le jeu en vient à se demander explicitement qui est le bien et qui est le mal.

Mais la campagne elle-même semble oublier que, comme le dirait Benny dans Fallout New Vegas, « le jeu a été truqué dès le début« . Toute l’histoire, même avec ses ambiguïtés, est menée à partir d’une bannière idéologique très claire: le patriotisme américain. Avec des touches de nostalgie belliciste et un patriotisme exacerbé qui frise parfois le ridicule, Black Ops Cold War, bien que vêtu d’une cape d’une certaine ambiguïté morale, est laissé à mi-chemin sans intention claire, devenant un autre pamphlet publicitaire embarrassant de l’armée et du gouvernement américains..

Au-delà, le Guerre froide des opérations noires ça marche, comme d’habitude, très bien. Sans aller trop longtemps, cette campagne est capable de maintenir un bon rythme à tout moment et racontez une histoire suffisamment intéressante pour nous garder collés à l’écran pendant des heures. Il ne réinvente rien et, malgré les promesses, il n’y a guère de décisions à prendre (au-delà de la fin de partie où l’on choisit le bien ou le mal). Mais c’est assez amusant pour nous divertir pendant la poignée d’heures que cela dure.

Des morts-vivants

Le mode Zombies est peut-être le plus frappant au début. Contrairement à la campagne et au multijoueur, qui reviennent au schéma classique de l’origine de Opérations secrètes, Le mode Zombies a de nouvelles fonctionnalités qui, du moins sur le papier, semblent vraiment significatives, comme c’est le cas de démarrer les jeux avec tout notre équipement. Cependant, ces nouvelles restent sur papier.

L’équilibre (exceptionnel) du jeu fait que commencer par notre équipement n’est pas un avantage ni même un changement majeur. Nous continuons à avoir des armes éparpillées sur la carte, nous continuons à devoir rassembler des pièces pour construire différents gadgets et, bien que nous ayons tout notre arsenal, le mode Zombies répète le schéma et continue de savoir quoi faire plus que comment le faire.

Cela rejoint la conception de la nouvelle carte qui, bien que totalement inédite, Il comporte différentes zones fortement inspirées des cartes des tranches précédentes. Des salles aux couloirs, en passant par la structure de zones entières, il semble que ce mode Zombies ait déjà été joué dans le passé.

Et ne vous méprenez pas, le mode Zombies fonctionne toujours parfaitement. Avec des amis et un guide, c’est extrêmement amusant. Mais c’est toujours le même plaisir qu’il y a 8 ans.

Call of Duty: Guerre froide Black Ops

Dans l’ensemble, Guerre froide des opérations noires c’est exactement ce que l’on peut attendre de lui compte tenu de la direction de la franchise. C’est un jeu qui n’offre pratiquement rien de nouveau, mais qui change de cap pour se rapprocher des origines de la saga Black Ops à bien des égards.

En analysant chaque aspect du jeu vidéo à la loupe, la vérité est qu’il n’y a pas grand-chose à lui reprocher. Tout dans Black Ops Cold War distille cette perfection et ce soin typique des plus grands blockbusters de l’industrie et il est difficile de trouver quelque chose que le jeu vidéo fait vraiment mal au niveau jouable. Guerre froide des opérations noires c’est, encore une fois, un jeu absurdement amusant.

Cependant, c’est un plaisir complètement creux. C’est comme lancer une balle au plafond depuis le lit. Cela vous divertit, mais il n’y a pas d’objectif au-delà, il n’y a pas de discours sous-jacent et pas d’intention manifeste. C’est un plaisir qui reste vide. Le manque de nouveautés substantielles dans la formule donne à ce jeu l’impression d’être juste une autre itération dans une séquence de jeux aussi parfaits que similaires. Call of Duty: Black Ops Cold War est toujours cela, Call of Duty.

