Call of Duty 2021: un nouveau tireur vient de Sledgehammer cette année

Jusqu’à présent, il est resté assez incertain si nous proposerons une nouvelle partie de la série de tireurs en 2021. Appel du devoir peut compter. Parce qu’Activision Blizzard a jusqu’ici gardé un profil bas en ce qui concerne un autre jeu. Mais le 5 mai, la société a révélé dans un appel d’investisseurs qu’un nouveau «CoD» apparaîtra effectivement en 2021. Et Sledgehammer Games est le studio de développement. C’est censé être un jeu de nouvelle génération.

Le prochain Call of Duty vient du développeur de CoD: WW2

Le studio de développement Sledgehammer était en fait prévu pour la partie « CoD », sortie en 2020. Mais il y a eu un changement, c’est pourquoi « Call of Duty: Black Ops Cold War » est venu de Treyarch et Raven Software. Avec cela, Sledgehammer avait maintenant un an de pluspour mettre en œuvre leur jeu.

Cependant, on en sait peu sur le nouveau jeu de tir jusqu’à présent. Activision Blizzard a officiellement annoncé ce qui suit:

«Nous attendons particulièrement avec impatience la version premium de Call of Duty de cette année. Le développement est dirigé par Sledgehammer Games et le jeu a fière allure et est dans les temps pour sa sortie à l’automne. C’est une expérience de nouvelle génération avec des graphismes époustouflants dans les modes de jeu campagne, multijoueur et coopératif conçus pour à la fois intégrer et étendre l’écosystème CoD existant. Nous sommes impatients de partager bientôt plus de détails avec la communauté. «

Donc ça signifie «Call of Duty 2021» sortira cet automne et ce sera un jeu de nouvelle génération. Il vient en conséquence pour PS5, Xbox Series X / S et aussi pour PC. La nouvelle génération semble exclure la PS4 et la Xbox One. Mais cela ne peut être dit avec certitude.

Il est également passionnant que la prochaine partie de la série de tireurs soit intégrée dans l’écosystème CoD. Cela signifie « Call of Duty: Warzone ». Alors nous le ferons aussi Éléments du nouveau CoD dans Warzone vivre.

De quoi parle le tireur et dans quel scénario il joue n’a pas encore été révélé. La rumeur veut que l’un ou l’autre nous attend Se placer dans la Seconde Guerre mondiale ou on se retrouve dans la guerre de Corée ou du Vietnam de nouveau. Ici, il faut attendre qu’Activision Blizzard annonce officiellement le nouveau «CoD», qui devrait arriver en milieu d’année.