Call Me Kat’s Mayim Bialik sur la perte de Leslie Jordan : « Nous avons perdu notre petit ami »

Lorsque Leslie Jordan décédé le 24 octobre, le monde a pleuré la perte de l’acteur et auteur lauréat d’un Emmy. À l’époque, Jordan co-vedette sur Fox’s Appelez-moi Kat, où il a joué Phil, un boulanger dans un café pour chats à Louisville, KY. Après sa mort, les acteurs et l’équipe ont pris une brève pause avant de revenir pour filmer la conclusion du dernier épisode de Jordan. Actrice Maïm Bialikqui dirige la série en tant que Kat, a expliqué à EW comment la série fera ses adieux à Phil (le personnage de Jordan) ce jeudi.





« C’était une personne fabuleuse, fabuleuse. Et la capacité de le célébrer et de l’honorer d’une manière que nous espérons respectueuse était vraiment notre objectif », a déclaré Bialik.

Alors que le dernier épisode physique de Jordan, Appelez-moi Fancy Puffenstuff, diffusé le 1er décembre, Phil fait toujours partie du scénario de la série. L’épisode du 5 janvier révélera la sortie de Phil, Bialik disant que filmer l’épisode sans Jordan était « très difficile ».

« Pour nous, nous sommes toujours en deuil. Le deuil est un processus complet, et je pense qu’il y a un niveau d’authenticité que nous pensons vouloir avoir en tant qu’acteurs. Et je suis reconnaissant que Warner Brothers et Fox et Jim et Maria aient pu de nous laisser avoir ça. Nous sommes des humains et nous avons perdu notre ami. Nous avons perdu notre petit copain », a-t-elle déclaré.

Appelez-moi Kat co-stars Cheyenne Jackson, Kyla Pratt, Julian Gant et Swoosie Kurtz. Vicki Lawrence, qui a travaillé aux côtés de Jordan sur Fox’s Les enfants sympas, jouera le rôle de la mère de Phil, Lurlene. Bialik a partagé qu’il y avait eu des conversations sur la personne à qui le rôle reviendrait et que travailler avec Lawrence ressemble à « un acte d’amour envers [pay tribute to Leslie] ensemble. »





Immortaliser Leslie Jordan

CNB

Bien que Bialik ne divulgue pas exactement comment la série fera ses adieux à son compagnon de casting bien-aimé, nous savons que ce ne sera pas un épisode funéraire. Au lieu de cela, la série cherche à immortaliser Jordan :

« En ce qui concerne l’épisode qui est essentiellement son hommage, le casting a estimé très fortement et complètement à l’unanimité que l’idée de faire un épisode funéraire pendant que nous pleurons activement notre ami – cela ressemblait à un obstacle que nous n’étions pas sûrs de vouloir tous sauter ensemble. Je pense que Leslie Jordan était tellement connue pour être Leslie, et bien que nous l’aimions aussi et que nous le connaissions sous le nom de Phil, c’est une personnalité tellement aimée, vraiment plus grande que nature. Je ne sais pas aurait été sain pour nous en tant que casting ou production. Nous avons donc trouvé un moyen pour lui de vivre éternellement « , a déclaré Bialik.

Bien que la carrière de Jordan ait commencé en 1986 lorsqu’il est apparu sur Le gars qui tombe à picil est surtout connu pour son apparition sur Volonté et grâce et pour représenter plusieurs personnages dans le histoire d’horreur américaine anthologie. Jordan est devenu un favori d’Instagram pendant la pandémie de Covid-19, gagnant plus de cinq millions d’abonnés tout au long de 2020. En 2021, Jordan a publié son autobiographie Comment ça va ? Mésaventures et méfaits d’une vie bien vécue. Il a joué dans Appelez-moi Kat jusqu’à sa mort.