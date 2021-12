Call Jane voit Elizabeth Banks jouer le rôle de femme au foyer des années 1960

Sundance a récemment dévoilé le premier aperçu de son prochain drame Appeler Jeanne avec Elizabeth Banks, Sigourney Weaver et Kate Mara dans les rôles principaux. Le drame se concentre sur une femme au foyer traditionnelle qui rejoint le Jane Collective, un service clandestin de Chicago, dans l’Illinois, offrant aux femmes un accès à des avortements sécurisés. Banks joue une femme au foyer nommée Joy, une femme mariée avec une grossesse non désirée vivant en Amérique avant Roe v. Wade. Call Jane est réalisé par Phyllis Nagy et écrit par Hayley Schore et Roshan Sethi. Le film est produit par Robbie Brenner qui a produit des succès au box-office tels que Carole et Dallas Buyers Club.

Les images révélées montrent Elizabeth Banks désespérée et l’actrice de soutien Wunmi Mosaku, l’air triste alors qu’elles étaient assises sur un porche. Une autre photo montre Banks dans un manteau noir et une large paire de lunettes de soleil noires, regardant par la fenêtre de sa voiture. Comme on peut imaginer la lutte d’être une femme en Amérique sans accès à des avortements sécurisés, ce film est sûrement à attendre avec impatience étant donné le statut de Roe v. Wade aujourd’hui en 2021.

Banks, Weaver, Mara et Rupert Friend ont été choisis pour les rôles principaux en octobre 2020 et Mosaku a rejoint le casting en avril 2021. Chris Messina, Cory Michael Smith, Aida Turturro, Grace Edwards et Bianca D’Ambrosio ont rejoint le casting du film dans des seconds rôles, avec le retrait de Friend. Il a été dit qu’Elisabeth Moss et Susan Sarandon ont également été initialement choisies en premier, mais ont également dû se retirer en raison de conflits d’horaire.

« L’appel Jane a été fait pour cette époque – et je n’ai jamais ressenti avec autant de passion que notre culture est prête à embrasser son appel à la décence, à la communauté, à la bonne volonté et à l’humour en toutes choses – et surtout, son appel au changement nécessaire », dit Nagy.

Brenner ajoute: «En tant que femme et mère de deux filles, j’ai l’impression que le moment est venu et le moment est essentiel pour mettre au monde un film comme Call Jane. Avec une telle incertitude culturelle et alors que tant de nos droits en tant que femmes sont assiégés, je sais que raconter cette histoire importante ne pourrait pas être plus opportun ou nécessaire, et je ne pourrais pas être plus ravie de collaborer avec un groupe aussi extraordinaire de créateurs et des femmes fortes à la barre.

Le film devrait être présenté en première mondiale au festival du film de Sundance 2022 le 22 janvier 2022.





